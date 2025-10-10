Rà soát các dự án khó khăn vướng mắc tồn đọng kéo dài

Chiều 10/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ công tác 751 tỉnh họp nghe báo cáo tiến độ rà soát các dự án khó khăn vướng mắc, tồn đọng kéo dài. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngày 11/4/2025, Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng tại Quyết định số 751/QĐ-TTg (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 751) trên cơ sở hợp nhất 7 Ban chỉ đạo, Tổ công tác có tính chất tương tự. Ngày 22/8/2025 Bộ Tài chính có Văn bản số 13021/BTC-PTHT đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục rà soát và đề xuất giải pháp xử lý cụ thể các dự án có khó khăn, vướng mắc phân loại thành 7 nhóm xử lý, xác định rõ thẩm quyền xử lý từng cấp, đề xuất cơ chế chính sách, giải pháp tháo gỡ cho từng dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại hội nghị

Theo hướng dẫn, chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, các dự án còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc phân loại thành các cụm vấn đề chính như: Các dự án còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc chưa được thanh tra, kiểm tra, bản án cần thực hiện thanh tra tổng thể để xác định các vấn đề tồn tại, trách nhiệm của các cơ quan liên quan; các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tiếp tục phân thành 2 loại: Loại thuộc các nhóm vướng mắc được Ban chỉ đạo 751 và Bộ Tài chính hướng dẫn; loại không thuộc các nhóm vướng mắc hoặc đề xuất thu hồi trên Hệ thống 751.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo kết quả rà soát các dự án khó khăn vướng mắc tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh

Thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác 751, trước sáp nhập, các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình (cũ) đã thực hiện nhập dữ liệu trên Hệ thống 751. Sau khi sáp nhập, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác 751 tại Quyết định số 1139/QĐ-CT ngày 25/9/2025; chỉ đạo Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương thực hiện việc rà soát, phân loại và đề xuất giải pháp xử lý theo các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 751 và Bộ Tài chính.

Quá trình rà soát các tồn tại, vướng mắc của các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập còn gặp vướng mắc, khó khăn do chưa thuộc các nhóm vướng mắc được Ban Chỉ đạo 751, Bộ Tài chính hướng dẫn; việc rà soát, thống kê, tổng hợp của các sở, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Do đó, kết quả rà soát rất hạn chế, nhiều dự án, công trình không thuộc các nhóm vướng mắc của Ban Chỉ đạo 751 nhưng vẫn thống kê, gây khó khăn trong quá trình tổng hợp.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng đây là cơ hội để tháo gỡ cho các dự án, tăng nguồn lực cho tỉnh; từ đó đề xuất tiếp tục rà soát, phân loại các dự án theo trách nhiệm của địa phương, của Trung ương bảo đảm tiến độ thời gian.

Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các thành viên Tổ công tác 751 và Nhóm giúp việc tiếp tục rà soát, phân loại, đề xuất giải pháp tháo gỡ để xem xét, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, cần phân loại cho đúng từng dự án; các dự án đang trong quá trình tố tụng, đang thụ lý không đưa vào danh mục. Sở Tài chính tổng hợp danh sách chính xác sau khi thống nhất với các cơ quan liên quan để đưa lên hệ thống. Đối với các dự án chưa thanh tra, kiểm tra, bản án đã được đăng tải trên Hệ thống 751 và các dự án tồn đọng, kéo dài đã được tổng hợp, giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra phù hợp với đối tượng được xem xét tháo gỡ của Ban chỉ đạo 751. Định kỳ các thành viên Tổ công tác báo cáo kết quả rà soát, phân loại, đề xuất giải pháp tháo gỡ gửi về Thường trực Tổ công tác 751 trước ngày 20 hàng tháng; thường trực tổng hợp báo cáo Tổ công tác 751 trước ngày 25 hàng tháng.

Đinh Vũ