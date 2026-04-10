Real Madrid run rẩy: Khi Vinicius và Mbappe là tội đồ

Real Madrid đối mặt mùa giải thảm họa, và các Madridista xem hai ngôi sao Vinicius lẫn Mbappe là nguyên nhân chính.

Madridista chống lại Vinicius và Mbappe

Khi Thiago Pitarch để mất bóng trong vòng cấm, suýt dẫn đến bàn thắng của Gnabry – người sút thẳng vào vị trí thủ môn Lunin – chỉ 2 phút sau anh đã chạy như điên đuổi theo Harry Kane, nhận được tràng pháo tay từ khán giả.

Dù không có trận đấu tốt nhất, cầu thủ trẻ của học viện Real Madrid vẫn được ghi nhận vì nỗ lực.

Vinicius và Mbappe bị xem là nguyên nhân thua Bayern. Ảnh: EFE

Cách đó không xa, Vinicius Junior và Kylian Mbappe chơi theo cách riêng của họ, chờ đợi cơ hội phản công, trong khi khán đài – vốn đòi hỏi tinh thần chiến đấu từ tất cả – bắt đầu tỏ ra sốt ruột.

Mbappe cuối cùng cũng ghi bàn, giữ lại hy vọng cho Real Madrid trước chuyến làm khách tại Munich vào giữa tuần sau, nhưng người hâm mộ thất vọng vì những cơ hội bị bỏ lỡ, vô tình biến Manuel Neuer thành cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Với Vinicius, phản ứng còn dữ dội hơn, khi những tiếng la ó xuất hiện sau sai lầm của anh trong pha triển khai bóng dẫn tới bàn thua thứ 2.

Hai sai lầm của cầu thủ Brazil – một lần mất bóng trước bàn thua đầu tiên và một pha dứt điểm cực kỳ thuận lợi đưa bóng lên trời, sau khi Upamecano chuyền về hỏng – khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích.

Trước đó, Vinicius từng lập hai cú đúp liên tiếp vào lưới Man City và Atletico Madrid hồi giữa tháng Ba, tưởng như đã trở lại phong độ đỉnh cao, nhưng đối đầu Bayern Munich anh lại mờ nhạt.

Vinicius tung ra 7 cú sút và có 5 pha rê bóng, nhưng không phải là phiên bản từng khiến người Đức khốn khổ năm 2024. Sự ổn định ấy vẫn chưa xuất hiện.

Về phần Mbappe, anh ngày càng bị đặt vào trung tâm của những chỉ trích xoay quanh mùa giải đáng thất vọng của Real Madrid trong khoảng một năm rưỡi qua.

Vinicius đá ra ngoài từ cơ hội Upamecano trao cho. Ảnh: EFE

Đội bóng Hoàng gia đang đứng trước nguy cơ trắng tay lần đầu kể từ năm 2021, và nhiều người xem bản hợp đồng của anh là nguyên nhân chính. Đó là cách nhìn đơn giản, khi gộp việc Toni Kroos ra đi và Mbappe đến như một gói không thể tách rời.

Trong nội bộ CLB, họ cố tách bạch hai vấn đề, tin rằng việc bổ sung một tiền vệ trung tâm sẽ giúp đội vận hành tốt hơn và cải thiện hiệu quả của hàng công với Vinicius và Mbappe, nhưng thực tế những tháng qua khiến Bernabeu mất kiên nhẫn.

Đòi hỏi nhiều hơn từ Mbappe

Trước Bayern, Mbappe – người “được mang về cho những khoảnh khắc như thế này” theo lời Arbeloa – đã 3 lần đối mặt Neuer nhưng không thắng được, và thêm 2 cú sút đi chệch khung thành.

“Neuer là người xuất sắc nhất”, phòng thay đồ Real khẳng định, nhưng thực tế là nếu Mbappe tận dụng được một trong những cơ hội đó, cục diện trước chuyến đi Munich đã rất khác.

Tiền đạo người Pháp đã ghi 14 bàn tại Champions League mùa này, nhưng không ghi bàn trước Man City, Benfica, Liverpool hay Juventus. Các bàn thắng của anh đến từ những trận gặp Kairat (3), Olympiakos (4), Benfica ở vòng bảng (2), Monaco (2) và Marseille (2).

Những con số ấy, cộng với nhiều vấn đề khác, khiến phát biểu của Arbeloa trở nên đáng chú ý: “Tôi đã thấy một Mbappe đầy cam kết, có khả năng tạo đột biến. Cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới. Đó là Mbappe mà chúng tôi muốn, một Mbappe luôn là chính mình mỗi ngày”.

Mbappe bỏ lỡ nhiều pha bóng thuận lợi, dù ghi 1 bàn. Ảnh: EFE

Arbeloa cũng nhiều lần trao đổi với Vinicius và Mbappe trong trận đấu với Bayern, yêu cầu họ tham gia pressing tích cực hơn và di chuyển linh hoạt hơn khi đội đoạt lại bóng.

“Chúng tôi nói ở giờ nghỉ rằng khi giành lại bóng sau một hai phút phòng ngự liên tục, phải tạo phương án cho người cầm bóng, nếu không sẽ rơi vào vòng lặp chỉ biết phòng ngự. Chúng tôi cần biết cách nghỉ ngơi bằng bóng, và hiệp hai đã làm tốt hơn”, Arbeloa phân tích.

Bàn thắng của Mbappe giữ lại hy vọng cho Real Madrid, nhưng họ buộc phải thắng tại Munich – nơi cần phiên bản tốt nhất của Vinicius và Mbappe.

“Chúng tôi có thể gây tổn thương lớn cho Bayern. Nếu có đội nào có thể thắng ở Munich, đó là Real Madrid”, Arbeloa khẳng định, nhấn mạnh yếu tố chuyên môn.

“Về tinh thần, tôi biết họ có cá tính, vì điều đầu tiên họ nói là ‘chúng ta sẽ thắng ở đó’. Không có nỗi sợ”.

