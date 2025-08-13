Robot mang thai đầu tiên thế giới: Cộng đồng mạng phản ứng gay gắt

{title}
Một robot mang thai đang được phát triển bởi nhóm nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore tạo ra nhiều phản ứng gay gắt trên mạng xã hội.
Theo thông tin đăng tải trên ChosunBiz, robot này có thể mang thai trong 10 tháng và sinh con như một người mẹ thực thụ nhờ vào một “tử cung nhân tạo”. Nguyên mẫu đầu tiên dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2026 với mức giá khoảng 100.000 nhân dân tệ (tương đương 365,3 triệu đồng).
Dự án do Tiến sĩ Zhang Qifeng dẫn đầu, người đã nhấn mạnh rằng sáng tạo này không chỉ đơn thuần là một máy ấp phôi mà là một hệ thống sinh học hình người, có khả năng mô phỏng toàn bộ quá trình sinh sản từ thụ tinh đến sinh nở.
Tử cung nhân tạo sẽ là trung tâm của công nghệ này, nuôi dưỡng phôi thai trong nước ối và cung cấp chất dinh dưỡng thông qua hệ thống ống. Tiến sĩ Zhang cho biết các thử nghiệm trên động vật đã cho thấy kết quả khả quan, và công nghệ này đang trong giai đoạn hoàn thiện trước khi được tích hợp vào khoang bụng của robot để thử nghiệm mang thai.
Trong thực tế, đây không phải là lần đầu tiên có những thử nghiệm liên quan đến thụ thai nhân tạo. Vào năm 2017, tạp chí Nature Communications đã đưa tin về việc các nhà khoa học Mỹ nuôi thành công cừu non tương đương với thai nhi 23 tuần tuổi bên trong một “túi sinh học” trong 4 tuần. Tuy nhiên, Tiến sĩ Zhang cho biết túi sinh học chỉ giới hạn ở việc ấp trứng thai non, trong khi robot của họ hướng đến việc tái tạo toàn bộ quá trình mang thai.
Sau thông báo về dự án, cụm từ “robot hỗ trợ mang thai đầu tiên trên thế giới ra mắt trong vòng một năm” đã trở thành xu hướng trên Weibo, và video phỏng vấn nhóm nghiên cứu trên Douyin đã thu hút gần 4.000 bình luận.
Phản ứng của công chúng đối với ý tưởng này rất đa dạng. Nhiều người chỉ trích cho rằng đây là một ý tưởng vô nhân đạo, lo ngại về việc thiếu vắng sự gắn kết tình mẫu tử và nguồn gốc của các tế bào sinh sản. Ngược lại, những người ủng hộ nhìn thấy tiềm năng của công nghệ này, từ việc giảm bớt gánh nặng thể chất khi sinh nở đến việc mang lại hy vọng mới cho các cặp vợ chồng vô sinh, với nhiều người chia sẻ câu chuyện cá nhân về những thất bại trong thụ tinh nhân tạo.
Khi cuộc tranh luận ngày càng trở nên gay gắt, dự án này đã làm nổi bật những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và robot, đồng thời đặt ra những câu hỏi quan trọng về ranh giới giữa công nghệ, đạo đức và cuộc sống con người.
Nguồn vov.vn
