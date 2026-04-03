Ronaldo và Messi hợp tác cùng nhau lần thứ 2 trong lịch sử

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ, khi tái hợp trong quảng cáo World Cup 2026 cùng Kylian Mbappe và Vinicius Jr, thu hút hàng triệu lượt xem.

Hai huyền thoại bóng đá Cristiano Ronaldo và Lionel Messi một lần nữa khiến cộng đồng mạng dậy sóng, khi cùng xuất hiện trong một chiến dịch quảng cáo hướng đến World Cup 2026 tại Mỹ. - Canada và Mexico.

Trước đó, bộ đôi này từng tạo nên cơn sốt toàn cầu với màn kết hợp trong quảng cáo của Louis Vuitton trước thềm World Cup 2022. Và giờ đây, họ tiếp tục “bắt tay” trong một dự án mới, lần này cùng với hai ngôi sao trẻ hàng đầu là Kylian Mbappe và Vinicius Jr.

Trong đoạn quảng cáo mang tên “Everyone wants a piece” của LEGO, cả bốn cầu thủ xuất hiện dưới dạng các mô hình mini-figure, cùng ngồi quanh một chiếc bàn tối với phiên bản LEGO của chiếc cúp World Cup. Khi chiếc bàn xoay tròn, các siêu sao lần lượt tìm cách đặt mô hình của mình lên chiếc cúp danh giá - biểu tượng mà Messi từng chinh phục tại sân Lusail Stadium ở World Cup 2022.

Tuy nhiên, cái kết lại đầy bất ngờ khi không ai trong số họ giành chiến thắng. Một đứa trẻ bất ngờ xuất hiện và “nẫng tay trên” chiếc cúp, mang thông điệp rằng bóng đá luôn thuộc về mọi thế hệ.

Đoạn video nhanh chóng được Messi chia sẻ trên Instagram, kèm dòng hashtag “Honestly it’s not AI”, như một cách khẳng định tính chân thực của sản phẩm. LEGO cũng đăng tải lại video và gắn thẻ Ronaldo, Mbappe cùng Vinicius Jr. Sự góp mặt của cả bốn tên tuổi lớn đã giúp quảng cáo nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem.

Bên cạnh đó, mỗi cầu thủ cũng có bộ sưu tập LEGO riêng để người hâm mộ có thể sở hữu, góp phần khuấy động bầu không khí trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè.

Ronaldo và Messi trước đó đã gây sốt với tầm hình ngồi chơi cờ cùng nhau trước thềm World Cup 2022.

Trước đó, Ronaldo và Messi từng gây “bão” khi xuất hiện trong bức ảnh chơi cờ trên chiếc vali của Louis Vuitton. Chỉ trong 30 phút, hình ảnh này đã đạt 10 triệu lượt thích và trở thành một trong những bài đăng được yêu thích nhất lịch sử Instagram, thậm chí được ca ngợi là “quảng cáo thông minh nhất từng có”.

Đáng chú ý, dù xuất hiện chung trong các chiến dịch, hậu trường cho thấy hai siêu sao không thực sự chụp hình cùng lúc.

World Cup 2026 được dự đoán sẽ là kỳ World Cup thứ sáu và cũng có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của cả Ronaldo và Messi, khép lại kỷ nguyên của hai biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

