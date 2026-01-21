Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Rút ngắn thời gian làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chiều 21/1, tại phiên thảo luận ở hội trường, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã quyết nghị rút ngắn 1,5 ngày trong kế hoạch làm việc của Đại hội.

Rút ngắn thời gian làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Theo đó, trong buổi họp báo trước Đại hội, thông tin tới báo chí về nội dung chương trình Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026.

Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra Đại hội, với tính chất nỗ lực hành động cao nhất, làm việc rất khoa học, trách nhiệm, rất nhiều nội dung đã được Đại hội đã hoàn thành sớm. Chính vì thế, tại phiên làm việc chiều 21/1, Đại hội đã bỏ phiếu thông qua chương trình Đại hội điều chỉnh, rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến ban đầu.

Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 23/1.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: ỦY viên Bộ Chính trị Làm việc Đại hội đại biểu Toàn quốc Trần Cẩm Tú Thường trực ban bí thư Thảo luận Kế hoạch Chương trình Trách nhiệm
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Làm đúng để chọn đúng

Làm đúng để chọn đúng
2026-01-21 13:09:00

baophutho.vn Trong tiến trình chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, công tác lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long