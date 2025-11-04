Sắc màu phiên chợ Pà Cò

Sắc màu phiên chợ Pà Cò, xã Pà Cò được kết thành bởi vẻ đẹp rực rỡ của thổ cẩm, nụ cười tỏa nắng của đồng bào dân tộc Mông cùng không khí chợ truyền thống rộn ràng mang hơi thở của núi rừng vùng cao thực thụ.

Những phụ nữ Mông bên sạp hàng thổ cẩm vẫn miệt mài kéo sợi lanh là hình ảnh thường thấy vào mỗi phiên chợ Pà Cò.

Phiên chợ Pà Cò vẫn diễn ra đều đặn vào mỗi Chủ nhật hàng tuần. Thời tiết vừa chớm sang đông, nhưng không khí lạnh ùa về đây từ nhiều ngày trước. Đã thành nếp, bà con từ các bản về họp chợ từ sáng sớm khi sương mù còn dày đặc. Ai nấy đều hồ hởi về chợ mang những vật phẩm tươi ngon nhất ra trao đổi, giới thiệu đến mọi người.

Nhiều gian hàng bày bán vải, trang phục thổ cẩm...

Theo quan sát của chúng tôi, hàng hóa được mang trao đổi, giới thiệu ở chợ phiên mùa này vô cùng phong phú, mang nét đặc trưng vùng cao. Dễ nhận thấy là phần lớn các gian hàng trưng bày vải vóc, váy áo, khăn, mũ thổ cẩm các loại. Nhiều sản phẩm thông dụng, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dân cũng được bày bán như: Đèn pin, giấy dó, bật lửa... Điểm bán nông sản, như: Rau, củ, quả, gà Mông, lợn bản địa... được bố trí ở phía bên ngoài chợ, thuận tiện để du khách ghé vào.

...làm nên không gian rực rỡ sắc màu thổ cẩm, khiến du khách vô cùng thích thú.

Trên hành trình khám phá du lịch Pà Cò, ông Tom Hiddleston, du khách đến từ nước Anh vô cùng thích thú khi được trải nghiệm chợ phiên. Ông Tom Hiddleston chia sẻ: Đến phiên chợ như một sự tình cờ, tôi nghĩ đây là điểm đến tuyệt vời nhất cho một chuyến đi mà ở đó tôi tìm thấy những gì thuộc về bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc. Không khí chợ nhộn nhịp, đông vui, rực rỡ sắc màu thổ cẩm trên trang phục của người Mông đi chơi chợ và khắp các gian hàng.

Nhiều đoàn khách nước ngoài đến phiên chợ Pà Cò ngày Chủ nhật để khám phá, trải nghiệm văn hóa bản địa.

Vì mỗi tuần chỉ có một phiên nên mỗi ngày họp, chợ Pà Cò rộn rã đông vui như ngày hội, ngày chợ Tết miền xuôi. Chợ bày bán đủ thứ từ nông sản, vật nuôi, vải vóc, thổ cẩm, nông cụ cho đến đồ gia dụng, điện tử, mỹ phẩm. Theo anh Phàng A Páo, hộ kinh doanh du lịch ở bản Chà Đáy, xã Pà Cò, chợ Pà Cò họp theo phiên, là một trong những khu chợ sầm uất nhất của người Mông ở vùng Tây Bắc. Chợ không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà là hiện thân của một cuộc sống được chia sẻ giữa các cộng đồng dân tộc miền núi, điểm đến giao lưu văn hóa trao đổi hiện vật – một khái niệm mà dường như không tồn tại ở cuộc sống thành thị.

Hàng hóa có chỗ được bày xuống nền bê tông mang đến trải nghiệm thú vị về văn hóa chợ truyền thống.

Một trong những điều mang đến cho du khách những cảm nhận thật gần gũi và chân thực khi đến phiên chợ là sự đơn giản của các gian hàng, chỉ là những chiếc bàn hay sạp hàng làm bằng thanh gỗ, thậm chí hàng hóa được bày trên những tấm nilon trải giữa nền bê tông. Tiếng người trả giá pha lẫn trong tiếng cười nói giòn tan khiến không gian chợ như bừng lên sức sống.

Mọi góc không gian của chợ phiên Pà Cò đều mang hơi thở cuộc sống đồng bào vùng cao.

Trước khi sáp nhập, Pà Cò là nơi sinh sống tập trung của cộng đồng dân tộc Mông với khoảng 8.000 người. Cùng với các phong tục, tập quán, tiếng nói, trang phục, chợ phiên là văn hóa đặc trưng của vùng đất. Những bậc cao niên, người có uy tín ở xã vùng cao này kể rằng: Chợ Pà Cò đã hình thành, duy trì từ rất lâu rồi. Chợ ở trong lòng vùng đồng bào Mông, là hình ảnh thu nhỏ về đời sống đồng bào miền núi tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng là sự kết tinh trong lao động, sự cần cù của người dân. Đặc biệt là hiện nay, trong xu hướng các chợ bị ảnh hưởng thương mại hóa thì chợ phiên Pà Cò là nơi hiếm hoi còn giữ được bản sắc dân tộc, nét riêng độc đáo của các phiên chợ truyền thống của người vùng cao.

Bùi Minh