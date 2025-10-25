Sân chơi rèn Thân - Tâm - Trí

Không chỉ là địa điểm vui chơi an toàn được thiếu niên, nhi đồng yêu thích, phụ huynh yên tâm gửi gắm, Võ đường Bình Định gia Hoàng Quân (xã Phùng Nguyên) còn là “lò rèn” giúp các em phát triển toàn diện về “thân – tâm - trí”. Ngay trên mảnh sân gạch, qua những tháng ngày “học mà chơi” tại đây giúp các em hoàn thiện thêm kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh; đồng thời chắp cánh cho nhiều vận động viên được tuyển chọn vào đội tuyển tỉnh, đội tuyển quốc gia để vươn ra “biển lớn”.

Câu lạc bộ Võ cổ truyền Bình Định (Võ đường Bình Định gia Hoàng Quân) được thành lập từ năm 2006

Mỗi chiều, ngoài giờ lên lớp, nhiều thiếu niên, nhi đồng được phụ huynh gửi gắm “học mà chơi” trên mảnh sân này

Sự tự tin, tự giác, tính kỷ luật, khiêm nhường... là những bài học đầu tiên mà “con nhà võ” cần được rèn luyện

Những thiết bị, dụng cụ được đưa về đúng vị trí trước khi buổi học bắt đầu

Tham gia luyện tập võ thuật vừa là sân chơi giúp các em rèn luyện sức khỏe, tác phong và kỹ năng tự vệ, đồng thời bồi dưỡng đạo đức, sự tự tin và ý thức kỷ luật

Từ những động tác, những bài tập cơ bản

Những võ sinh có năng khiếu, tổ chất được phát hiện, bồi dưỡng

Thông qua luyện tập, thi đấu, nhiều võ sinh tại Võ đường Bình Định gia Hoàng Quân được tuyển chọn vào các đội tuyển tỉnh, tuyển Quốc gia

