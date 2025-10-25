Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Sân chơi rèn Thân - Tâm - Trí

Không chỉ là địa điểm vui chơi an toàn được thiếu niên, nhi đồng yêu thích, phụ huynh yên tâm gửi gắm, Võ đường Bình Định gia Hoàng Quân (xã Phùng Nguyên) còn là “lò rèn” giúp các em phát triển toàn diện về “thân – tâm - trí”. Ngay trên mảnh sân gạch, qua những tháng ngày “học mà chơi” tại đây giúp các em hoàn thiện thêm kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh; đồng thời chắp cánh cho nhiều vận động viên được tuyển chọn vào đội tuyển tỉnh, đội tuyển quốc gia để vươn ra “biển lớn”.

Sân chơi rèn Thân - Tâm - Trí

Câu lạc bộ Võ cổ truyền Bình Định (Võ đường Bình Định gia Hoàng Quân) được thành lập từ năm 2006

Sân chơi rèn Thân - Tâm - Trí

Mỗi chiều, ngoài giờ lên lớp, nhiều thiếu niên, nhi đồng được phụ huynh gửi gắm “học mà chơi” trên mảnh sân này

Sân chơi rèn Thân - Tâm - Trí

Sự tự tin, tự giác, tính kỷ luật, khiêm nhường... là những bài học đầu tiên mà “con nhà võ” cần được rèn luyện

Sân chơi rèn Thân - Tâm - Trí

Những thiết bị, dụng cụ được đưa về đúng vị trí trước khi buổi học bắt đầu

Sân chơi rèn Thân - Tâm - Trí

Sân chơi rèn Thân - Tâm - Trí

Sân chơi rèn Thân - Tâm - Trí

Tham gia luyện tập võ thuật vừa là sân chơi giúp các em rèn luyện sức khỏe, tác phong và kỹ năng tự vệ, đồng thời bồi dưỡng đạo đức, sự tự tin và ý thức kỷ luật

Sân chơi rèn Thân - Tâm - Trí

Sân chơi rèn Thân - Tâm - Trí

Từ những động tác, những bài tập cơ bản

Sân chơi rèn Thân - Tâm - Trí

Sân chơi rèn Thân - Tâm - Trí

Sân chơi rèn Thân - Tâm - Trí

Những võ sinh có năng khiếu, tổ chất được phát hiện, bồi dưỡng

Sân chơi rèn Thân - Tâm - Trí

Sân chơi rèn Thân - Tâm - Trí

Sân chơi rèn Thân - Tâm - Trí

Sân chơi rèn Thân - Tâm - Trí

Sân chơi rèn Thân - Tâm - Trí

Thông qua luyện tập, thi đấu, nhiều võ sinh tại Võ đường Bình Định gia Hoàng Quân được tuyển chọn vào các đội tuyển tỉnh, tuyển Quốc gia

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đội tuyển quốc gia Vận động viên Phát triển Thiếu niên Bình định Phụ huynh Kiến thức Nhi đồng Địa điểm Kỹ năng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nức tiếng bánh đúc Kẻ Đanh

Nức tiếng bánh đúc Kẻ Đanh
2025-10-23 07:40:00

baophutho.vn Bánh đúc Kẻ Đanh (hay còn gọi là bánh đúc làng Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ) từ lâu đã nổi tiếng gần xa. Với hương vị dân dã, độc đáo...

Nét đẹp chợ phiên vùng cao Lai Đồng

Nét đẹp chợ phiên vùng cao Lai Đồng
2025-10-22 07:06:00

baophutho.vn Mỗi vùng quê đều mang trong mình những nét văn hoá đặc sắc, tạo nên bản sắc riêng biệt của cộng đồng cư dân. Ở xã Lai Đồng, nét đẹp ấy được thể...

Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi
2025-10-21 14:37:00

baophutho.vn Trong hai ngày (25 - 26/10), Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 sẽ chính thức diễn ra tại xóm Dóm Bái, xã Thượng Cốc. Những ngày này, sắc...

Đầm Vạc - viên ngọc xanh giữa lòng đô thị

Đầm Vạc - viên ngọc xanh giữa lòng đô thị
2025-10-21 07:44:00

baophutho.vn Đầm Vạc được ví như “viên ngọc xanh”, bởi đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, giảm ngập úng cho khu vực phường Vĩnh Yên và...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long