Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

Trong hai ngày (25 - 26/10), Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 sẽ chính thức diễn ra tại xóm Dóm Bái, xã Thượng Cốc. Những ngày này, sắc vàng dần nở rộ trên những thửa ruộng – tuyệt tác của người dân xứ Mường. Hơn 400 ha ruộng bậc thang Miền Đồi tạo nên khung cảnh kỳ vĩ giữa núi rừng Tây Bắc. Điểm đến níu chân du khách gần xa đến thăm quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp bức tranh thơ mộng giữa đại ngàn...

Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

Ruộng bậc thang Miền Đồi – tuyệt tác giữa đại ngàn Tây Bắc

Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

Những thửa ruộng bậc thang đã “nhuộm” một màu vàng rực của lúa chín

Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

Cùng với xóm Dóm Bái, ruộng bậc thang được trồng chủ yếu tại các xóm có địa hình đồi núi cao như: Thượng Riêng, Vôi Hạ, Thây Voi, Thăn, Tre Báng

Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

Những bông lúa trĩu hạt chờ ngày thu hoạch

Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

Dự kiến, người dân Mường Vang sẽ tập trung thu hoạch lúa chín vào những ngày cuối cùng của tháng 10

Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

Những bông lúa lấp lánh dưới tia nắng mặt trời

Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

Đồi Mâm Xôi – khu vực dự kiến được tổ chức phần lễ của Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025

Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

Nằm ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, khí hậu tại khu vực ruộng bậc thang quanh năm mát mẻ, nhiệt độ dao động từ 23 – 28 độ C

Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

Ruộng bậc thang - kỹ thuật canh tác đặc biệt của người dân vùng cao

Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

Màu vàng trù phú, ấm no của người dân vùng Mường Vang

Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

Dòng suối chảy uống lượn dưới chân những thửa ruộng bậc thang

Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

Những thửa ruộng bậc thang xếp tầng tầng lớp lớp tạo nên khung cảnh thiên nhiên vô cùng độc đáo và đầy yên bình

Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

Bàn tay khéo léo, thoăn thoắt của các mẹ, các chị đã tạo nên những hàng lúa thẳng tắp

Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

Cô gái Mường duyên dáng bên ngọn lúa

Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

Những con đường bê tông chạy dài tới chân ruộng giúp người nông dân thuận tiện trong việc chăm sóc cây lúa

Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

Khu tái định cư được xây dựng gần khu vực sản xuất vừa đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, vừa thuận tiện trong sản xuất nông nghiệp

Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

Ruộng bậc thang Miền Đồi được đánh giá là nơi có cảnh quan đẹp tự nhiên, cũng như cấu trúc những thửa ruộng đẹp bậc nhất trên địa bản tỉnh

Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

Với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn tuyệt đẹp trải dài trên các sườn núi, Miền Đồi trở thành điểm đến nổi tiếng thu hút du khách thập phương

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phú thọ đền Hùng Đất Tổ Báo Phú Thọ Ruộng bậc thang cảnh quan tuyệt đẹp Thiên nhiên hùng vĩ vùng cao địa hình khắc nghiệt
