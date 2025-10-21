Thả hồn trên đỉnh Miền Đồi

{title}
Trong hai ngày (25 - 26/10), Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 sẽ chính thức diễn ra tại xóm Dóm Bái, xã Thượng Cốc. Những ngày này, sắc vàng dần nở rộ trên những thửa ruộng – tuyệt tác của người dân xứ Mường. Hơn 400 ha ruộng bậc thang Miền Đồi tạo nên khung cảnh kỳ vĩ giữa núi rừng Tây Bắc. Điểm đến níu chân du khách gần xa đến thăm quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp bức tranh thơ mộng giữa đại ngàn...
Ruộng bậc thang Miền Đồi – tuyệt tác giữa đại ngàn Tây Bắc
Những thửa ruộng bậc thang đã “nhuộm” một màu vàng rực của lúa chín
Cùng với xóm Dóm Bái, ruộng bậc thang được trồng chủ yếu tại các xóm có địa hình đồi núi cao như: Thượng Riêng, Vôi Hạ, Thây Voi, Thăn, Tre Báng
Những bông lúa trĩu hạt chờ ngày thu hoạch
Dự kiến, người dân Mường Vang sẽ tập trung thu hoạch lúa chín vào những ngày cuối cùng của tháng 10
Những bông lúa lấp lánh dưới tia nắng mặt trời
Đồi Mâm Xôi – khu vực dự kiến được tổ chức phần lễ của Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025
Nằm ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, khí hậu tại khu vực ruộng bậc thang quanh năm mát mẻ, nhiệt độ dao động từ 23 – 28 độ C
Ruộng bậc thang - kỹ thuật canh tác đặc biệt của người dân vùng cao
Màu vàng trù phú, ấm no của người dân vùng Mường Vang
Dòng suối chảy uống lượn dưới chân những thửa ruộng bậc thang
Những thửa ruộng bậc thang xếp tầng tầng lớp lớp tạo nên khung cảnh thiên nhiên vô cùng độc đáo và đầy yên bình
Bàn tay khéo léo, thoăn thoắt của các mẹ, các chị đã tạo nên những hàng lúa thẳng tắp
Cô gái Mường duyên dáng bên ngọn lúa
Những con đường bê tông chạy dài tới chân ruộng giúp người nông dân thuận tiện trong việc chăm sóc cây lúa
Khu tái định cư được xây dựng gần khu vực sản xuất vừa đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, vừa thuận tiện trong sản xuất nông nghiệp
Ruộng bậc thang Miền Đồi được đánh giá là nơi có cảnh quan đẹp tự nhiên, cũng như cấu trúc những thửa ruộng đẹp bậc nhất trên địa bản tỉnh
Với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn tuyệt đẹp trải dài trên các sườn núi, Miền Đồi trở thành điểm đến nổi tiếng thu hút du khách thập phương
Đức Anh
