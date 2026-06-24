Sản phẩm của giáo dục không chỉ là học sinh giỏi, học sinh chăm ngoan mà còn có cả các em học sinh vi phạm pháp luật

Chiều 24/6, Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, tai nạn thương tích trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự, có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Công an tỉnh đến 148 xã, phường trên toàn tỉnh và trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức hội nghị chuyên đề quy mô lớn về công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong bảo vệ thế hệ trẻ ngay từ cơ sở.

Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền phát biểu tại hội nghị.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 1 triệu học sinh, sinh viên và gần 2.000 cơ sở giáo dục. Từ tháng 7/2025 đến giữa năm 2026, đã ghi nhận gần 19.730 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm các quy định về an toàn giao thông; xảy ra hơn 30 vụ bạo lực học đường và 42 vụ đuối nước.

Trước thực trạng trên, các đại biểu đã tập trung phân tích nguyên nhân, nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn, đồng thời thống nhất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa. Trong đó, trọng tâm là xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành theo nguyên tắc “6 rõ”; thiết lập quy trình phản ứng nhanh trong xử lý các vụ việc bạo lực học đường; tăng cường kết nối giữa gia đình, nhà trường và lực lượng công an cơ sở; phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên và học sinh.

Các đại biểu dự tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành Giáo dục giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đồng chí đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng giải pháp quản lý, giáo dục học sinh thực chất, hiệu quả; tăng cường nắm bắt tâm lý, hoàn cảnh gia đình, rà soát, phân loại những trường hợp có nguy cơ vi phạm để có biện pháp quản lý phù hợp; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, giáo dục theo từng nhóm đối tượng, địa bàn.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh tham dự hội nghị.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị chỉ đạo quyết liệt lực lượng Công an xã, phường tăng cường tuyên truyền, vận động các gia đình chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đặc biệt là không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Công tác tuyên truyền phải gắn với các biện pháp răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, để mỗi gia đình nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong quản lý, giáo dục con em.

Đối với học sinh tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, nội dung tuyên truyền cần tập trung làm rõ những hệ lụy lâu dài của hành vi vi phạm pháp luật, nhất là ảnh hưởng đến hồ sơ nhân thân, cơ hội học tập, việc làm và quá trình phát triển nghề nghiệp sau này.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn cũng thẳng thắn chỉ ra tình trạng một số địa bàn còn để xảy ra học sinh vi phạm pháp luật kéo dài nhưng chưa được phát hiện, quản lý kịp thời. Đồng chí yêu cầu Công an các xã, phường phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo nghiệp vụ đối với chuyên đề này; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp quản lý, giáo dục và xử lý phù hợp đối với từng trường hợp, không để phát sinh điểm nóng hoặc hình thành các nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; quản lý chặt các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối với tổ chức Đoàn Thanh niên, đồng chí đề nghị đưa nội dung phòng ngừa vi phạm pháp luật vào sinh hoạt chuyên đề; phối hợp với lực lượng Công an quản lý thanh thiếu niên; tăng cường các hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, thu hút thanh thiếu niên tham gia, góp phần hạn chế nguy cơ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Công an tỉnh đến 148 xã, phường trên toàn tỉnh.

Về phía ngành Giáo dục, đồng chí Trịnh Thế Truyền cho biết, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có sự buông lỏng quản lý của gia đình và những tác động tiêu cực từ môi trường mạng.

Thời gian tới, ngành sẽ tăng cường các biện pháp quản lý học sinh, thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục khi để xảy ra tình trạng học sinh vi phạm pháp luật; đồng thời đẩy mạnh phối hợp giữa nhà trường, gia đình và khu dân cư trong công tác giáo dục, quản lý học sinh. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Hội nghị được đánh giá là bước đi quan trọng, thể hiện sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Phú Thọ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ; đồng thời mở ra mô hình phối hợp liên ngành hiệu quả, có thể nghiên cứu, nhân rộng trong phạm vi cả nước.

Lê Minh