Sản phẩm OCOP - món quà quê hương Mường Vang

Là một trong những vùng Mường cổ - Mường Vang là nơi sinh sống của cộng đồng người Mường thuộc địa bàn các xã của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ). Người dân nơi đây đã tận dụng những tiềm năng, lợi thế để xây dựng các sản phẩm OCOP mang hương vị đặc trưng. Mỗi sản phẩm OCOP không chỉ là sứ giả vùng miền mà còn làm thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân, từng bước nâng cao đời sống người dân.

Công ty TNHH tinh bột nghệ Nhưng Vần Hòa Bình hiện có 2 sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao

Tinh túy hương vị truyền thống

Bén duyên với nghề làm tinh bột nghệ từ năm 2015 nhưng phải mất gần 4 năm sau đó, anh Bùi Văn Nhưng ở xóm Bưng, xã Nhân Nghĩa mới có thể thu hái “quả ngọt”. Với phương châm “Vì sức khỏe và hạnh phúc cho cộng đồng”, Công ty TNHH tinh bột nghệ Nhưng Vần Hòa Bình đã và đang thành công với sản phẩm tinh bột nghệ, khẳng định là một trong những sản phẩm OCOP 4 sao chất lượng cao, món quà từ thiên nhiên của người Mường Vang.

Tinh bột nghệ Nhưng Vần chiết suất từ nguồn nguyên liệu 100% được trồng và chăm sóc trong tự nhiên tại vùng Mường Vang đảm bảo không tồn dư chất bảo vệ thực vật, an toàn cho người sử dụng. Đây là những khu vực địa hình hình tự nhiên phù hợp với sự tăng trưởng của củ nghệ, đồng thời cho hàm lượng hoạt chất curcurmin khá cao. Hiện nay, diện tích nghệ tại các vùng nguyện liệu đã thu hút trên 100 hộ dân dân mở rộng gần 20ha với sản lượng duy trì hàng năm đạt trên 40 tấn củ nghệ tươi. Bình quân mỗi năm, công ty cung cấp ra thị trường trên 1 tấn tinh bột nghệ, giá thành ổn định 700.000 đồng/kg, doanh thu ước đạt trên 1 tỷ đồng.

Anh Nhưng chia sẻ: “Để kiểm soát được chất lượng sản phẩm tinh bột nghệ, chúng tôi đặc biệt quan tâm từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch đến khâu chế biến củ nghệ tươi. Hiện nay, công ty đã chủ động hỗ trợ giống cho bà con trồng và hướng dẫn cách chăm sóc, thu hoạch. Đồng thời bao tiêu toàn bộ nông sản sau thu hoạch để bà con yên tâm trồng và phát triển diện tích cây nghệ trở thành cây trồng là thế mạnh của địa phương. Từ đó vừa tạo việc làm cho lao động địa phương, đồng thời tận dụng diện tích đất nông nhàn để giúp người dân có thêm thu nhập”.

Cùng với tinh bột nghệ Nhưng Vần, thịt chua Lâm Tin là món ăn truyền thống của bà con dân tộc Mường nơi đây trong các dịp lễ, Tết và mỗi khi các gia đình đón tiếp khách quý. Với những nguyên liệu và các loại gia vị đặc trưng, các cơ sở sản xuất thịt chua tại đã mang đến cho thực khách món ăn mang hương vị độc đáo, đậm chất truyền thống của người Mường Vang.

Bà Bùi Thị Tin, chủ cơ sở sản xuất thịt chua Lâm Tin, phố Lâm Hóa 2, xã Lạc Sơn cho biết: “Từ thủa xa xưa, thịt chua được chế biến với tên gọi là thịt muối chua để bảo quản được lâu hơn bởi trước đây chưa có tủ lạnh để bảo quản. Tuy là món ăn truyền thống, đặc sắc và rất tiện lợi nhưng thịt chua chỉ phổ biến tại địa phương. Chính từ đó, vợ chồng tôi đã có ý tưởng gìn giữ nghề làm làm thịt chua để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đồng thời liên kết, mở rộng thị trường”.

Hiện nay, một số sản phẩm OCOP nổi bật như: Hạt dổi Chí Đạo được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bảo hộ nhãn hiệu tập thể, đạt chuẩn OCOP 3 sao từ năm 2019; các sản phẩm gà ri Lạc Sơn, gạo nếp Trứng Khe, mật ong Thành An, rượu cần Mường Khói; sim rừng Phương Bắc... đã góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Chắp cánh thương hiệu bay xa

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được triển khai từ năm 2018 tại các địa phương với mong muốn tận dụng tối đa những tiềm năng, lợi thế của từng vùng miền để xây dựng các sản phẩm tiêu biểu đặc trưng cung cấp ra thị trường. Đến nay, chương trình đã đạt nhiều thành tựu đáng kể, có sức lan tỏa lớn, tác động mạnh mẽ đến phát triển KT-XH khu vực nông thôn. Từ đó đã góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm, tạo đà cho việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương.

Cơ sở sản xuất chế biến thịt chua Tuấn Linh phấn đấu xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao

Với mong muốn xây dựng các sản phẩm OCOP chất lượng cao nhằm tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đẩy mạnh sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất theo chuỗi liên kết... Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá và giới thiệu sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Đồng thời chú trọng đến việc đổi mới hình thức bao bì, nhãn mác bắt mắt, thu hút sự tò mò của người tiêu dùng.

Sự phát triển của các sản phẩm OCOP không chỉ giúp nâng cao giá trị sản xuất, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp đặc trưng trên thị trường, mà còn tạo ra chuỗi liên kết giá trị, định hình những vùng sản xuất sạch, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Các sản phẩm của HTX nông nghiệp hữu cơ Mơ Đức Hòa Bình tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá giới thiệu sản phẩm tại hội chợ thương mại

Đồng chí Nguyễn Huy Nhuận - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết: “Mường Vang là vùng đất giàu bản sắc văn hóa dân tộc với phong tục tập quán, ẩm thực phong phú, đa dạng. Hiện nay, các sản phẩm OCOP của vùng Mường Vang đã và đang khẳng định được chất lượng, tạo dựng chỗ đứng trên thị trường như như thịt chua, hạt dổi, rượu cần...

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường khuyến khích các địa phương tiếp tục tận dụng tiềm năng, lợi thế để xây dựng các sản phẩm OCOP mới. Duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP đã được công nhận. Huy động các nguồn lực từ các chương trình, dự án hỗ trợ lồng ghép để quan tâm, giúp đỡ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh về nguồn vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đẩy mạng công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm để chắp cánh cho những món quà của quê hương Mường Vang ngày càng vươn xa trên thị trường”.

Đức Anh