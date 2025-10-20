Sẵn sàng cho Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi xã Thượng Cốc năm 2025

Trong không khí rộn ràng của mùa vàng vùng cao, xã Thượng Cốc đang tất bật hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025- sự kiện văn hóa- du lịch quy mô cấp xã được tổ chức lần thứ hai, sau thành công của mùa lễ hội đầu tiên năm 2024. Năm nay, lễ hội mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính, mở ra không gian phát triển mới, rộng lớn và giàu tiềm năng hơn cho vùng đất Miền Đồi.

Điểm hẹn “mùa vàng” - Nơi hội tụ bản sắc văn hóa Mường

Ruộng bậc thang Miền Đồi với vẻ đẹp hoang sơ tạo sức hút với du khách.

Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 25 - 26/10 tại xóm Dóm Bái, xã Thượng Cốc. Đây là dịp để tôn vinh giá trị lao động sáng tạo của người dân miền núi, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch, văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường trong không gian mới của tỉnh Phú Thọ.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội và lãnh đạo các ban, ngành kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi, xã Thượng Cốc năm 2025.

Theo đồng chí Bùi Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Thượng Cốc, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi, đến thời điểm giữa tháng 10, mọi khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lễ hội và các ban, ngành của xã đã kiểm tra thực tế toàn bộ các khu vực diễn ra phần lễ và phần hội. Hệ thống sân khấu, âm thanh, trang trí khánh tiết, bãi đỗ xe, công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đều được triển khai đúng tiến độ. Lễ hội năm nay hướng tới sự an toàn, ấn tượng và đậm đà bản sắc, để du khách cảm nhận trọn vẹn nét đẹp văn hóa Mường giữa mùa vàng rực rỡ.

Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi được tổ chức tại đồi Mâm Xôi, xóm Dóm Bái, xã Thượng Cốc.

Theo kế hoạch, điểm nhấn của lễ hội là nghi thức “Lễ mừng cơm mới” - nghi lễ rước vía lúa mang ý nghĩa tạ ơn trời đất và tổ tiên, được tổ chức từ chiều 24/10 đến sáng 25/10 tại đồi Mâm Xôi. Đây là nghi thức linh thiêng gắn liền với đời sống sản xuất nông nghiệp của người Mường, được dàn dựng công phu với sự tham gia của hơn 200 người gồm nghệ nhân, người có uy tín và bà con các xóm.

Bên cạnh đó, phần hội sẽ bừng sáng với màn trình diễn 200 Chiêng Mường- hòa tấu của các nghệ nhân phụ nữ đến từ 28 xóm trong xã, vang vọng giữa không gian ruộng bậc thang vàng óng, tạo nên bản giao hưởng núi rừng hùng vĩ. Ngoài ra còn có các trò chơi dân gian như đánh mảng, bóng chuyền nam, cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm du lịch cộng đồng, tham quan cảnh đẹp Miền Đồi, ngắm bình minh và hoàng hôn trên những thửa ruộng bậc thang.

Khu trưng bày sản phẩm OCOP và gian hàng ẩm thực vùng Mường cũng được đầu tư đa dạng, với 9 gian hàng giới thiệu nông sản, hàng thủ công và món ăn đặc trưng từ 7 xã vùng Lạc Sơn và doanh nghiệp địa phương. Chương trình đêm giao lưu văn nghệ diễn ra tối 25/10 sẽ quy tụ các tiết mục hát múa ca ngợi quê hương, đất nước và văn hóa Mường đặc sắc.

Nâng tầm du lịch Miền Đồi “Bản sắc - An toàn - Thân thiện”

Homestay Tre Nguồn Miền Đồi là một trong những điểm đến khi du khách trài nghiệm Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi xã Thượng Cốc năm 2025.

Một điểm mới đáng chú ý trong Lễ hội năm nay là sự đồng hành của Doanh nghiệp Tre Nguồn, đơn vị tiên phong đầu tư vào phát triển du lịch cộng đồng tại Miền Đồi từ tháng 12 năm 2024. Đến tháng 7/2025, khu homestay Tre Nguồn Miền Đồi đã chính thức mở cửa đón khách. Chị Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Doanh nghiệp Tre Nguồn chia sẻ: “Để chuẩn bị cho Lễ hội ruộng bậc thang năm nay, Tre Nguồn đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng gồm khu nhà hàng sức chứa 200 khách, bể bơi, nhà nghỉ cộng đồng và khu nhà nghỉ đơn với tổng công suất phục vụ 50 khách/đêm.

Ngoài ra, trên địa bàn xã có homestay Cây Thông và các hộ dân trong xã bắt đầu hình thành chuỗi homestay vệ tinh, sẵn sàng phục vụ du khách trong dịp lễ hội.

Việc doanh nghiệp tư nhân tham gia phát triển hạ tầng du lịch là tín hiệu tích cực cho hướng đi bền vững của địa phương. Thượng Cốc đang từng bước hình thành mô hình du lịch cộng đồng dựa trên bản sắc Mường, gắn với nông nghiệp sinh thái, tạo sinh kế cho người dân.

Không chỉ là một sự kiện văn hóa, Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi 2025 còn là lời khẳng định cho chiến lược phát triển du lịch của Thượng Cốc - lấy bảo tồn di sản làm nền tảng, khai thác du lịch làm động lực.

Trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, lễ hội là cơ hội để địa phương tăng cường quảng bá hình ảnh, kết nối du khách trong và ngoài tỉnh, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng chí Chủ tịch UBND xã Thượng Cốc Bùi Văn Dương nhấn mạnh: Chúng tôi xác định, phát triển du lịch phải gắn với gìn giữ giá trị văn hóa và cảnh quan nông nghiệp truyền thống. Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi chính là dịp để người dân chung tay lan tỏa tinh thần đó, để Thượng Cốc trở thành điểm đến bản sắc, an toàn và thân thiện.

Với sự chuẩn bị chu đáo, sự chung sức của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi xã Thượng Cốc năm 2025 hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên - nơi mùa vàng không chỉ đẹp bởi sắc lúa chín mà còn rực rỡ bởi tình người, âm vang chiêng Mường và niềm tự hào về văn hóa quê hương.

Hương Lan