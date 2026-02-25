Sáng 25/2 diễn ra Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước và phát triển văn hóa Việt Nam

Sáng nay (25/2), diễn ra Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng diễn ra vào tháng 2/2026.

Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì, chỉ đạo thực hiện, dự kiến tổ chức trong buổi sáng. Điểm cầu chính hội nghị tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội, kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện.

Hội nghị cũng được phát trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số.

Hội nghị sẽ nghe 2 chuyên đề, gồm: Chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước, và chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam”.

Hội nghị cũng sẽ nghe đại diện lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 79 và Nghị quyết số 80. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quan trọng này.

Tầm nhìn chiến lược

Nhiều chuyên gia nhấn mạnh Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị đánh dấu bước chuyển căn bản trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước: Từ vai trò “nắm giữ, bao trùm” sang vai trò kiến tạo, dẫn dắt và mở đường cho tăng trưởng chất lượng cao, trong mối quan hệ bổ trợ và cộng hưởng với khu vực kinh tế tư nhân.

Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết khẳng định kinh tế nhà nước vận hành theo nguyên tắc thị trường, cạnh tranh bình đẳng, không làm thay mà tạo dư địa cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển; tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực then chốt, nền tảng, dài hạn và có mức độ rủi ro cao, nhằm mở đường, giảm rủi ro ban đầu và kích hoạt đầu tư tư nhân. Doanh nghiệp nhà nước được định vị là đầu tàu kiến tạo hệ sinh thái, dẫn dắt chuỗi giá trị.

Trong khi đó, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá là một quyết sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay; đặt phát triển văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đó là sự chủ động hội nhập.

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị thể hiện tầm nhìn chiến lược, lâu dài và kịp thời của Đảng đối với sự nghiệp chấn hưng và phát triển văn hoá Việt Nam.

Theo chuyên gia, điểm mới ở Nghị quyết 80-NQ/TW là cách tiếp cận toàn diện và hiện đại đối với phát triển văn hóa. Lần đầu tiên văn hóa được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với kinh tế, thị trường và các ngành công nghiệp văn hoá, coi sản phẩm văn hoá là một nguồn lực phát triển và là thành tố quan trọng của “sức mạnh mềm” quốc gia.

Nguồn: vov.vn