Sáng tạo trong dạy và học ở Trường Tiểu học Đồng Ích

Nhờ các giải pháp sáng tạo quyết liệt triển khai trong dạy và học những năm gần đây, Trường Tiểu học Đồng Ích, xã Tiên Lữ đã vươn lên trở thành điểm sáng trong dạy và học của ngành giáo dục tỉnh. Năm học 2024, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Để duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, nhà trường đã đề ra các giải pháp sáng tạo hữu hiệu xây dựng trường học hạnh phúc.

Trường Tiểu học Đồng Ích nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 trong Lễ Khai giảng năm học mới 2025-2026.

Trường Tiểu học Đồng Ích được chia tách ra từ trường trung học phổ thông Đồng Ích năm 1991. Những năm trước, nhà trường gặp nhiều khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên nhưng được sự quan tâm cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo chuyên môn sâu sát của ngành GD&ĐT, cùng sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, nhà trường đã vươn lên “Dạy tốt - Học tốt”.

5 năm học gần đây (2020 -2024), nhà trường có sự bứt phá mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng giáo dục. Được sự quan tâm đầu tư từ nguồn ngân sách và xã hội hóa, trường đã mở rộng diện tích, xây dựng phòng học mới, phòng chức năng, mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ dạy và học tốt hơn. Hiện nay, nhà trường có 2 cơ sở với tổng diện tích hơn 20.500 m2 (bình quân đạt 18m2/học sinh); 5 dãy nhà 2 tầng với 30 phòng học, nhà điều hành 2 tầng; năm học 2025 -2026 sẽ hoàn thiện một dãy nhà với 8 phòng học ở khu B...

Cô giáo Hà Thị Hường - giáo viên giỏi cấp tỉnh trong giờ lên lớp.

Thầy giáo Phạm Chí Tâm, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: 5 năm trước, Trường Tiểu học Đồng Ích vẫn xếp loại trung bình về chất lượng giáo dục các mặt, chưa có gì nổi bật. Trước yêu cầu mới về phát triển giáo dục toàn diện của địa phương, từ năm học 2020 - 2021, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục; khai thác các nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm một cách khoa học, thuận lợi cho công tác dạy và học.

Coi trọng xây dựng đội ngũ giáo viên “vừa hồng, vừa chuyên”, tâm huyết và trách nhiệm với công việc, đặc biệt tăng cường gần gũi, đồng cảm với học sinh. Từ đó, mỗi thầy, cô giáo luôn coi nhà trường là trung tâm bồi dưỡng kiến thức của chính mình để tự học tập, bồi dưỡng, tìm tòi, sáng tạo có được những phương pháp giảng dạy hay, hiệu quả, khơi dậy được tính ham học hỏi của học sinh.

Đến nay, 100% giáo viên của nhà trường đã đạt chuẩn và được phổ cập tin học để khai thác hiệu quả các phần mềm EQMS về báo cáo thống kê chất lượng giáo dục tiểu học đảm bảo chính xác, đúng thời gian. Thông qua các hoạt động như: Hội giảng, thăm lớp, dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy, đội ngũ giáo viên của trường ngày càng vững tay nghề hơn, nhiều thầy, cô giáo trẻ đã vươn lên trở thành giáo viên dạy giỏi có uy tín, tiêu biểu và đạt giải cao trong các kỳ thi giáo viên giỏi của ngành những năm học gần đây như cô giáo Hà Thị Hường, Trần Thị Tâm, Trần Thị Huệ, thầy Đào Văn Học, Khổng Trọng Hiền, Đỗ Thi Thu Hường...

Cùng với sự tận tình giảng dạy của các thầy cô trong các giờ học chính khoá, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động thực tế ngoài lớp học, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục - thể thao bổ trợ, thi tìm hiểu môi trường, ATGT, tham gia phong trào xây dựng trường xanh - sạch - đep, chống rác thải nhựa trong trường học, các cuộc thi do ngành giáo dục tổ chức; thi viết thư UPU, thi kể chuyện Tấm gương đạo đức Hồ chí Minh...

Thông qua việc gần gũi, đồng cảm với các việc làm thường xuyên, thiết thực nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành cho học sinh, đồng thời tạo sân chơi cho các em vui chơi lành mạnh. Liên đội Thiếu niên nhà trường với nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tổ chức tham gia nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa như giúp đỡ gia đình chính sách, giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn... từ đó khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng nhân ái thương yêu nhau hơn.

Nhờ tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục, trường đã thiết lập và duy trì mối quan hệ nhà trường - gia đình - xã hội để cùng tham gia quản lý, giáo dục học sinh, không để xảy ra hiện tượng học sinh hư, học sinh mắc các tệ nạn xã hội.

Hoạt động rèn luyện kỹ năng cho học sinh ngoài giờ học.

Sau 3 năm nỗ lực phấn đấu, kết thúc năm học 2023 - 2024, nhà trường đạt danh hiệu Trường Tiên tiến xuất sắc, được UBND tỉnh tặng Bằng khen; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua “Công đoàn cơ sở xuất sắc”, đặc biệt là 1 trong 4 trường tiểu học của tỉnh được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 5 năm học gần đây toàn trường có 492 lượt học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện; 232 lượt học sinh đoạt giải trong các kỳ thi HSG cấp tỉnh; 126 lượt học sinh đoạt giải HSG cấp Quốc gia...

Song song với nâng cao chất lượng giáo dục, để xây dựng trường học hạnh phúc, chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, các hoạt động dạy học, công tác thư viện; sử dụng các phần mềm quản lý kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, giúp giáo viên dành nhiều thời gian để quan tâm đến học sinh và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tăng cường tổ chức các hoạt động học tập ngoài lớp học phù hợp với nội dung các môn học và hoạt động giáo dục cũng như phù hợp với thực tiễn. Chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn về sức khoẻ cho giáo viên và học sinh.

Thực hiện dạy học gắn lý thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, giáo dục kỹ năng sống.

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tranh thủ sự đồng tình hưởng ứng của phụ huynh trong việc xây dựng môi trường học tập lành mạnh trong nhà trường, xây dựng trường học hạnh phúc

Xuân Hùng