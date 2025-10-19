Sạt lở gần 1km bờ sông Lô ở Phú Thọ

UBND xã Phú Mỹ cắm biển cảnh báo.

Ngày 19/10, thông tin từ UBND xã Dân Chủ và xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ), do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 và 11, gần 1km bờ sông Lô thuộc hai xã Dân Chủ và Phú Mỹ (Phú Thọ) bị sạt lở nghiêm trọng.

Tại khu 20, xã Dân Chủ, bờ sông Lô đang bị sạt lở nghiêm trọng, hàng loạt mảng đất bị nước sông cuốn trôi, để lại những vực sâu kéo dài hàng trăm mét. Sạt lở đã cuốn trôi đất của người dân, nhiều nhà chênh vênh sát mép nước.

Hiện nay, tại km36+500 đến km37+350 thuộc địa bàn xã Dân Chủ có 17 hộ dân đang sinh sống. Tình trạng sạt lở kéo dài gần 1km đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều hộ dân ven sông.

Tại xã Phú Mỹ đã ghi nhận bốn điểm sạt lở lớn nhỏ, trong đó nặng nhất là đoạn từ Km32+550 đến Km30+800 dọc tuyến đê tỉnh lộ 323. Đoạn này dài khoảng 100m, ăn sâu vào chân đê gần 8m, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tuyến đê điều và đời sống của người dân hai bên bờ.

Theo người dân địa phương, sạt lở bắt đầu diễn ra mạnh vào đầu tháng 10 vừa qua và vẫn tiếp diễn phức tạp. Đoạn sông này chưa bao giờ bị sạt lở như thế này.

Trước diễn biến phức tạp của việc sạt lở, UBND các xã Dân Chủ và Phú Mỹ đã cắm biển cảnh báo và tổ chức tuyên truyền, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Tại xã Dân Chủ, nhiều vị trí sạt lở gần sát nhà dân.

Ông Đỗ Quốc Hà, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ cho biết, ngay sau khi phát hiện sạt lở, xã đã cử lực lượng túc trực, căng dây cảnh báo, vận động người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, đồng thời báo cáo khẩn cấp lên các cơ quan chức năng của tỉnh để xin hỗ trợ và khảo sát kè chống sạt lở lâu dài.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ cho biết, khi xảy ra sạt lở, UBND xã đã khẩn trương triển khai phương án “bốn tại chỗ”, huy động dân quân, Công an xã và đoàn viên thanh niên tham gia giúp dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Trước tình hình khẩn cấp về thiên tai, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã giao các ngành chức năng xây dựng dự án kè chống sạt lở bờ sông Lô theo hình thức khẩn cấp, ưu tiên những đoạn xung yếu gần khu dân cư và tuyến đê.

Tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

