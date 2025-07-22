Scarlett Johansson: Từ biểu tượng gợi cảm đến minh tinh thực lực của Hollywood

{title}
Với sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ, Scarlett Johansson đã khẳng định vị thế là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hollywood. Không chỉ nổi bật với khả năng diễn xuất xuất thần, Johansson còn được biết đến bởi cách lựa chọn kịch bản tinh tế, góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh mang giá trị nghệ thuật và văn hóa sâu sắc.
Khi nhắc đến Scarlett Johansson, công chúng vẫn nhớ nhiều nhất đến vai diễn Natasha Romanoff – Black Widow trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Từ “Iron Man 2” (2010) đến “Avengers: Endgame” (2019), hình ảnh “Góa Phụ Đen” đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng. Nhưng chính sự thành công rực rỡ của loạt phim siêu anh hùng này đôi khi lại làm lu mờ những vai diễn ấn tượng khác của Johansson, những vai diễn cho thấy chiều sâu và sức nặng thực sự của cô với điện ảnh đương đại.
Hình ảnh “Góa Phụ Đen” của Scarlett Johansson đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng.
Từ “Lost in Translation” (2003) đến “Vicky Cristina Barcelona” (2008), Johansson luôn nỗ lực vượt qua cái mác “biểu tượng gợi cảm” để tìm kiếm những vai diễn có chiều sâu nội tâm. Giống như nhiều nữ diễn viên khác, cô từng bị đóng khung trong những vai vì ngoại hình quyến rũ. Tuy nhiên, Johansson đã nhiều lần phá vỡ định kiến đó, điển hình là vai Samantha – hệ điều hành trí tuệ nhân tạo trong bộ phim lãng mạn, khoa học viễn tưởng “Her” (2013). Một vai diễn chỉ dùng giọng nói nhưng lại mang lại cảm xúc đặc biệt sâu sắc. Thậm chí, ngay cả khi đảm nhận những nhân vật “phụ nữ trang trí” trong cốt truyện, Johansson vẫn biết cách thổi hồn vào vai diễn, mang lại những lớp nghĩa tinh tế và nhân văn hơn.
Johansson luôn nỗ lực vượt qua cái mác “biểu tượng gợi cảm” để tìm kiếm những vai diễn có chiều sâu nội tâm.
Những bộ phim xuất sắc nhất của Scarlett Johansson
The Prestige (2006)
Trong cuộc chiến tay đôi giữa hai ảo thuật gia Alfred Borden (Christian Bale) và Robert Angier (Hugh Jackman), Johansson thủ vai Olivia – trợ lý của Angier rồi sau đó là Borden. Đạo diễn Christopher Nolan từng nhận xét Olivia là vai diễn “mập mờ” và “khó đoán”, rất phù hợp với phong thái của Johansson. Phim được đề cử 2 giải Oscar, trong đó có Quay phim xuất sắc nhất.
Her (2013)
Scarlett Johansson thể hiện vai diễn Samantha – hệ điều hành trí tuệ nhân tạo – chỉ bằng giọng nói. Dù không xuất hiện trên màn ảnh, cô vẫn khiến khán giả xúc động trước mối quan hệ lạ lùng nhưng đầy cảm xúc giữa Samantha và Theodore (Joaquin Phoenix).
Phim được 5 đề cử Oscar, thắng Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Johansson giành Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Rome.
Jojo Rabbit (2019)
Johansson vào vai Rosie – người mẹ che giấu một cô bé Do Thái trong thời phát xít, làm lung lay đức tin của cậu con trai Jojo. Đây là vai diễn mang lại cho cô đề cử Oscar Nữ phụ xuất sắc. Tờ TIME gọi cô là “linh hồn tỏa sáng của bộ phim.”
Phim được đề cử Oscar cho phim hay nhất và thắng giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc.
Marriage Story (2019)
Một câu chuyện ly hôn sâu sắc, chân thật. Johansson vào vai Nicole – một nữ diễn viên đối mặt với đổ vỡ hôn nhân cùng chồng (Adam Driver). Cô đã mang đến một vai diễn đầy ám ảnh và chân thực, được đề cử Oscar Nữ chính xuất sắc.
Trong thời gian quay phim, Johansson cũng đang trải qua quá trình ly hôn thật ngoài đời, điều này càng khiến vai diễn thêm chân thực và đồng cảm.
Lost in Translation (2003)
Cô gái trẻ Charlotte gặp nam diễn viên già Bob tại Tokyo, cả hai tìm thấy sự đồng cảm giữa cô đơn và lạc lõng. Dù mới 17 tuổi, Johansson đã thể hiện vai người phụ nữ trưởng thành một cách sâu sắc, mang về Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc (BAFTA) cho Nữ chính xuất sắc nhất.
Phim xuất sắc đạt giải Oscar cho kịch bản gốc và nhận đề cử Phim hay nhất.
Match Point (2005)
Scarlett Johansson vào vai Nola – một nữ diễn viên trẻ đầy tham vọng rơi vào mối tình vụng trộm với một cựu vận động viên tennis. Vai diễn này mang về cho cô đề cử Quả cầu vàng Nữ phụ xuất sắc.
Girl with a Pearl Earring (2003)
Johansson thủ vai Griet – cô hầu gái trở thành nàng thơ trong bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Vermeer. Vai diễn trầm lặng nhưng đầy nội tâm, giúp cô nhận hàng loạt đề cử danh giá.
Scarlett Johansson không chỉ là một biểu tượng điện ảnh hiện đại, mà còn là minh chứng cho việc nỗ lực phá bỏ định kiến, theo đuổi nghệ thuật đích thực và để lại dấu ấn sâu sắc bằng tài năng không thể phủ nhận.
Nguồn vov.vn
