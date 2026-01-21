Siết chặt quản lý vật tư nông nghiệp

Xác định công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN) là nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò quan trọng đối với năng suất, chất lượng nông sản, ngành nông nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cũng như nhận thức của người dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng VTNN.

Tăng cường kiểm soát, hướng tới bền vững

Trên địa bàn tỉnh hiện có 477 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng; 1.360 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón; 1.043 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và lấy mẫu hậu kiểm các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng lưu thông trên thị trường. Qua đó, góp phần ngăn chặn hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Năm 2025, ngành chức năng đã thực hiện 8 cuộc kiểm tra tại 132 cơ sở; lấy 35 mẫu phân bón, 20 mẫu thuốc bảo vệ thực vật, 11 mẫu hạt giống cây trồng kiểm tra chất lượng. Qua kiểm tra phát hiện 3 mẫu phân bón giả và 2 mẫu phân bón không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; 2 mẫu phân bón không phù hợp tiêu chuẩn chất lượng; đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh xử lý 1 doanh nghiệp vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính 2 cá nhân, tổng số tiền trên 4,8 triệu đồng nộp Kho bạc nhà nước.

Cơ quan chuyên môn thuộc sở đã lấy 524 mẫu nông, lâm, thủy sản gửi kiểm nghiệm, phân tích các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm (vi sinh vật, kim loại nặng, dư lượng thuốc BVTV...); kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại 23 cơ sở chế biến chè, 1 cơ sở chế biến măng. Kết quả 524/524 mẫu đạt yêu cầu các chỉ tiêu theo quy định; 24/24 cơ sở đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm...

Việc triển khai các hoạt động kiểm tra góp phần nâng cao ý thức của người sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm là tiền đề nâng cao chất lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường.

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp tích cực tổ chức tập huấn kỹ thuật và phổ biến quy định pháp luật, giúp người dân hiểu rõ việc sử dụng vật tư đúng quy trình, ngăn ngừa lạm dụng phân bón hóa học gây thoái hóa đất; đồng thời hướng đến sử dụng phân bón hữu cơ và các biện pháp bảo vệ thực vật sinh học khi phù hợp.

Sản phẩm măng tươi của Công ty Cổ phần Kim Bôi tại khu Vai, xã An Nghĩa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được người tiêu dùng đón nhận.

Hướng tới nền nông nghiệp an toàn và hiệu quả

Bên cạnh nâng cao quản lý, tỉnh Phú Thọ khuyến khích áp dụng các mô hình canh tác tiên tiến, thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị thực phẩm an toàn và tiêu chuẩn cao như VietGAP, GlobalGAP. Tổng diện tích vùng sản xuất tập trung đạt 82.800ha với hơn 686 vùng trồng đạt các tiêu chuẩn chất lượng, góp phần gia tăng uy tín nông sản Phú Thọ trên thị trường.

Trong bối cảnh thị trường nông sản ngày càng khắt khe, việc Phú Thọ quyết liệt tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp không chỉ là nhiệm vụ hành chính, mà còn là chiến lược bảo đảm năng suất, chất lượng sản phẩm và sức khỏe cộng đồng, hướng tới nền nông nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Quân cho biết: Để thị trường VTNN kinh doanh đúng quy định của pháp luật, sở đã và đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng theo quy định pháp luật.

HTX 3T nông sản Cao Phong trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP.

Tỉnh Phú Thọ đang đứng trước cơ hội lớn để xây dựng nền sản xuất nông nghiệp vừa hiệu quả kinh tế, vừa an toàn đối với sức khỏe người dân và môi trường. Việc tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp không chỉ là nhiệm vụ hành chính, mà còn là chiến lược dài hạn trong bối cảnh tiêu thụ nông sản sạch và hàng hóa chất lượng cao ngày càng gia tăng. Những nỗ lực này thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc không ngừng nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đồng hành cùng nông dân trên con đường chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, hiện đại.

Đinh Thắng