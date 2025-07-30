SKY36 Dining & Lounge - Hẹn Hò “Trên Mây” Giữa Lòng Đà Nẵng

(PR) – Trong một thành phố trẻ, năng động và đầy màu sắc như Đà Nẵng, không khó để tìm thấy những quán bar sôi động hay nhà hàng sang trọng. Thế nhưng, để tìm được một nơi thật sự khác biệt – nơi có thể gói trọn một buổi hẹn hò lãng mạn, riêng tư và đáng nhớ - thì chỉ có thể là SKY36 - Dining & Lounge.

Ẩn mình trên tầng cao khách sạn Novotel Danang Premier Han River, SKY36 Dining & Lounge là không gian fine dining kết hợp rooftop, mang đến trải nghiệm “chill trên mây” hoàn toàn mới - đặc biệt được các cặp đôi săn đón như địa điểm hẹn hò hot nhất Đà Nẵng thời gian gần đây.

Không gian “trên mây” - Nơi thời gian như dừng lại

Ngay khi bước vào khu Dining & Lounge, bạn sẽ cảm nhận rõ một bầu không khí rất khác - trầm lắng, riêng tư và đầy mê hoặc. Không gian mở hoàn toàn ngoài trời, nằm ở tầng cao với tầm nhìn panorama ấn tượng, ôm trọn sông Hàn, trung tâm thành phố, cầu Rồng và cả đường chân trời kéo dài ra phía biển.

Dưới ánh hoàng hôn, những bàn tiệc được sắp xếp gọn gàng, xen giữa là tiểu cảnh xanh mát, ánh đèn bàn dịu nhẹ và những bản nhạc chill nền, tạo nên một tổng thể đủ sang – đủ tình – đủ riêng cho bất kỳ cặp đôi nào đang tìm kiếm cảm xúc thật sự.

Khi thành phố lên đèn, không gian nơi đây như được “hô biến” thành một bức tranh ánh sáng rực rỡ nhưng không hề náo động. Không cần nói quá nhiều – chỉ cần ngồi đó cùng người thương, ly rượu vang trên tay, và ánh đèn lung linh dưới chân – đã đủ để ghi dấu một đêm hẹn hò đáng nhớ tại Sky Lounge Đà Nẵng đẹp bậc nhất này.

View tại SKY36 là “đặc sản” cho những buổi hẹn hò lãng mạn – nơi bạn và người thương có thể cùng ngắm nhìn thành phố lên đèn, ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên mặt sông Hàn. Không gian từ trên cao khiến mọi khoảnh khắc trở nên thi vị hơn, như thể cả thành phố đang lặng lẽ làm nền cho riêng hai người.

Ẩm thực tinh tế – Mỗi món ăn là một lời tỏ tình

Điểm cộng lớn tại SKY36 Dining & Lounge không chỉ nằm ở view, mà còn ở thực đơn được thiết kế tinh tế theo phong cách ẩm thực kết hợp Đông - Tây.

Mỗi món ăn là một sự chỉn chu trong cách chọn nguyên liệu, nêm nếm và trình bày. Bạn có thể bắt đầu buổi tối bằng món khai vị nhẹ như salad trái cây tươi, súp kem bí đỏ, tiếp đến là các món chính “đúng gu hẹn hò” như cá hồi áp chảo sốt bơ chanh, bò Angus nướng sốt tiêu, hoặc gà nướng Teriyaki. Các món ăn được phục vụ với định lượng vừa phải, giữ trọn hương vị nhưng không gây ngán – cực kỳ phù hợp để vừa ăn vừa trò chuyện.

Bên cạnh đó là danh sách cocktail sáng tạo, rượu vang nhập khẩu và mocktail không cồn – dành riêng cho từng nhóm khách. Các loại rượu vang được lựa chọn phù hợp với thực đơn, giúp nâng tầm vị giác và tăng chiều sâu cảm xúc cho buổi tối lãng mạn.

Tại SKY36 Dining & Lounge, món ăn không chỉ để thưởng thức – mà là một phần của cảm xúc.

Trải nghiệm cá nhân hóa - Được thiết kế chỉ dành cho hai người

Khác với những nơi “ăn rồi về”, SKY36 Dining & Lounge hướng đến trải nghiệm trọn vẹn cho từng khoảnh khắc, đặc biệt là với những cặp đôi muốn có một đêm đặc biệt – sinh nhật, kỷ niệm ngày yêu, cầu hôn, hoặc chỉ đơn giản là muốn “chữa lành” cùng nhau sau những bộn bề. Đây cũng chính là lý do nơi đây được mệnh danh là Rooftop Bar in Da Nang lý tưởng nhất dành cho những buổi hẹn hò đầy cảm xúc.

Bạn có thể yêu cầu chọn vị trí bàn và setup cơ bản theo mẫu có sẵn dành cho các dịp đặc biệt như sinh nhật, kỷ niệm hay cầu hôn. Nếu có mong muốn setup riêng với các yêu cầu đặc biệt như loại hoa khác, trang trí bổ sung hay vật phẩm cá nhân hóa, khách hàng vui lòng tự chuẩn bị trước để đội ngũ hỗ trợ bày trí theo đúng mong muốn.

Đặc biệt, nếu bạn muốn kéo dài buổi tối, có thể tiếp tục di chuyển lên rooftop tầng 36 để chill cùng DJ, âm nhạc sống động và khung cảnh thành phố rực rỡ. Đó là cách kết thúc một buổi tối hoàn hảo – từ yên bình đến bùng nổ cảm xúc.

Lý do khiến SKY36 Dining & Lounge trở thành "tọa độ hẹn hò quốc dân" tại Đà Nẵng

- Không gian rooftop lãng mạn, view triệu đô - ôm trọn thành phố, sông Hàn và cầu Rồng, đẹp cả lúc hoàng hôn lẫn khi thành phố lên đèn.

- Thiết kế mở - hiện đại - riêng tư - vừa thoáng đãng, vừa đủ ấm cúng để các cặp đôi thoải mái tận hưởng khoảnh khắc riêng mà không bị xáo trộn.

- Ẩm thực Âu – Á tinh tế, dễ cảm - menu chọn lọc kỹ lưỡng, vừa phù hợp với khẩu vị chung, vừa hợp không khí hẹn hò lãng mạn.

- Đồ uống ấn tượng, chuẩn gu giới trẻ - từ cocktail signature đến rượu vang nhập khẩu, mỗi ly đều là một điểm nhấn trong buổi tối.

- Dịch vụ cá nhân hóa theo yêu cầu - từ tiệc sinh nhật, kỷ niệm ngày yêu đến cầu hôn đều có thể được setup riêng với hoa, nến và không gian riêng tư.

- Vị trí “kim cương” – nằm ngay trung tâm thành phố, thuộc tầng cao khách sạn 5 sao Novotel, dễ dàng di chuyển, thuận tiện cho cả khách địa phương lẫn du lịch.

Không cần phải đến những thành phố hoa lệ để có một buổi tối hẹn hò đáng nhớ. Giữa lòng Đà Nẵng, nơi bầu trời và thành phố hòa vào nhau bằng ánh sáng và cảm xúc, SKY36 Dining & Lounge đã - và đang - là điểm đến hoàn hảo để hai trái tim cùng chạm nhau trong không gian “chỉ có chúng ta”. Hãy để một buổi tối tại đây trở thành chương đầu tiên cho một kỷ niệm không thể quên.

