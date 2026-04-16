Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với các xã thuộc khu vực Lương Sơn

Ngày 16/4, tại xã Cao Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh làm việc với UBND các xã Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn nhằm đánh giá thực trạng và bàn giải pháp nâng cao chất lượng GD&ĐT trên địa bàn sau sáp nhập. Đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng đại diện lãnh đạo các xã.

Theo báo cáo, sau sáp nhập, khu vực Lương Sơn gồm: 3 xã có tổng số 48 cơ sở giáo dục, trong đó 21 cơ sở mầm non, 26 cơ sở giáo dục phổ thông và 1 cơ sở giáo dục thường xuyên. Cụ thể, xã Lương Sơn có 18 trường, xã Liên Sơn có 15 trường và xã Cao Dương có 15 trường. Ở bậc học mầm non, toàn khu vực có 21 trường với 221 nhóm lớp, 4.793 trẻ.

Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp đạt từ 84,9% đến 87,1%; trẻ 5 tuổi đạt 100%, duy trì vững chắc phổ cập giáo dục mầm non. 100% trẻ được tổ chức ăn bán trú, theo dõi sức khỏe định kỳ; tỷ lệ suy dinh dưỡng duy trì dưới 5%.

Đối với cấp tiểu học, có 22 trường với 298 lớp, 8.662 học sinh, sĩ số bình quân 29 học sinh/lớp. 100% học sinh trong độ tuổi được huy động đến trường; các xã đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Chương trình giáo dục phổ thông được triển khai đầy đủ, học sinh các khối lớp được học tiếng Anh, Tin học theo quy định. Ở cấp THCS, toàn khu vực có 23 trường với 226 lớp, 8.003 học sinh. Công tác dạy học 2 buổi/ngày được duy trì; kết quả học kỳ I năm học 2025-2026 cho thấy tỷ lệ học sinh đạt mức khá, tốt chiếm hơn 40%. Tuy nhiên, vẫn còn 6,3% học sinh chưa đạt. Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh đạt 31 giải, chủ yếu là giải Khuyến khích.

Cấp THPT và giáo dục thường xuyên có 4 trường và 1 trung tâm GDNN - GDTX với gần 3.800 học sinh, học viên. Kết quả thi tốt nghiệp THPT những năm gần đây còn thấp, điểm trung bình nhiều đơn vị dưới mức chung của tỉnh; kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 ở một số trường THCS còn hạn chế.

Về đội ngũ, toàn khu vực có hơn 1.600 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, song vẫn thiếu khoảng 48 giáo viên ở cấp tiểu học và THCS; còn 73 giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo. Cơ sở vật chất tuy được kiên cố hóa cao nhưng vẫn thiếu phòng học, phòng bộ môn, đặc biệt là phòng Tin học, thiết bị dạy học.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thống nhất đánh giá mạng lưới trường lớp cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập; công tác phổ cập giáo dục được duy trì tốt. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục chưa đồng đều; đội ngũ giáo viên còn thiếu; điều kiện KTXH khó khăn ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Đại diện các xã cũng kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến bổ sung biên chế giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, điều chỉnh cơ chế phân bổ kinh phí và tăng cường hỗ trợ chuyên môn.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong việc ổn định hệ thống giáo dục sau sáp nhập, đồng thời chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục, nhất là chất lượng giáo dục ở một số cấp học còn thấp, kết quả các kỳ thi chưa đạt yêu cầu, cơ sở vật chất còn thiếu và chưa đồng bộ.

Đồng chí đề nghị UBND các xã tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho giáo dục; rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; từng bước xóa bỏ các điểm trường lẻ. Đồng thời, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; bố trí, điều tiết giáo viên hợp lý để khắc phục tình trạng thiếu hụt.

Các nhà trường cần đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn; tập trung ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.

Trước đó, Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại một số trường học trên địa bàn các xã.

Mạnh Hùng