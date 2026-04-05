Sôi nổi Ngày hội STEAM - Đấu trường Sunbot 2026

Hưởng ứng chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), ngày 4/4, Trường Mầm non Thanh Lâm (xã Phù Ninh) phối hợp Đoàn Thanh niên Bộ GD&ĐT tổ chức “Ngày hội STEAM - Đấu trường Sunbot 2026”, thu hút đông đảo học sinh, giáo viên tham gia.

Học sinh Trường Mầm non Thanh Lâm hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm trong khuôn khổ “Ngày hội STEAM - Đấu trường Sunbot 2026”.

Tại ngày hội STEAM, các bé tham gia các đội để thi đấu 3 phần thi: Chung sức - Phối hợp thực hiện nhiệm vụ game tập thể; Thủ lĩnh sáng chế - Lắp ghép, sáng tạo một số đồ chơi có ứng dụng công nghệ như xe đẩy hàng, máy hút bụi mini, xe đua, robot vẽ hình; Thủ lĩnh trí tuệ - Lập trình tư duy cùng Sunbot: Các đội nhìn màn hình để đọc, vẽ bản đồ và lập trình cho Robot sunbot di chuyển vượt chướng ngại vật.

Phần thi lập trình được đánh giá là nội dung nổi bật, đòi hỏi trẻ vận dụng tư duy logic, khả năng quan sát và kỹ năng giải quyết vấn đề. Các đội thi đã biết xác định vị trí mục tiêu, tính toán đường đi hợp lý và sử dụng linh hoạt các lệnh điều khiển, qua đó điều khiển robot hoàn thành nhiệm vụ một cách chính xác, hiệu quả.

Đại biểu, giáo viên và học sinh tại Ngày hội STEAM - Đấu trường Sunbot 2026.

Ngày hội STEAM - đấu trường Sunbot 2026 không chỉ khơi dậy niềm yêu thích khoa học, công nghệ mà còn giúp trẻ phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Qua chương trình, nhà trường lựa chọn các học sinh tiêu biểu tham gia Đấu trường SunBot cấp quốc gia năm 2026.

Trường Mầm non Thanh Lâm có 12 nhóm lớp với 270 học sinh và 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hiện nay, nhà trường duy trì 2 hệ hoạt động là hệ ứng dụng phương pháp Montessori và hệ giáo dục mầm non. Các phương pháp giáo dục tiên tiến được áp dụng trong nhà trường, đó là phương pháp Montessori, Steam và 1 số phương pháp giáo dục sớm cho trẻ 0 - 3 tuổi.

Hiền Mai