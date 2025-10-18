Sôi nổi phong trào thi đua tại Công ty Điện lực Phú Thọ

Hưởng ứng chương trình phát động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Phú Thọ đã triển khai các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động sáng tạo và Chương trình 10.000 sáng kiến”. Qua đó tạo khí thế sôi nổi, động lực mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên, người lao động tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhu - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết: “Công ty phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt trách nhiệm với Nhà nước và người lao động; đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, tham gia tích cực các hoạt động phong trào do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và địa phương tổ chức”.

Để có được kết quả này, ngay từ ngày đầu năm 2025, Giám đốc và Chủ tịch công đoàn Công ty đã phát động thi đua phấn đấu toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm và giai đoạn 2021-2025, tập trung vào tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao văn hoá doanh nghiệp, nâng tầm thương hiệu; tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ; thực hiện các chương trình mục tiêu để hiện đại hóa lưới điện, nâng cao năng suất lao động.

Đội sửa chữa điện Hotline PC Phú Thọ thông qua ứng dụng công nghệ thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng, đấu nối mà không cần cắt điện, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Công đoàn tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên và người lao động; vận động người lao động đẩy mạnh phong trào tự học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, thực thi văn hóa doanh nghiệp và bộ quy tắc ứng xử mới ban hành; tích cực phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng hình ảnh, tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty chủ động nắm vững tình hình sản xuất, kinh doanh, phối hợp với chuyên môn thống nhất phát động thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao; đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an toàn lao động, tiến độ và đưa vào vận hành các dự án lưới điện theo kế hoạch; tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp...

Nhân viên Công ty Điện lực nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Triển khai phong trào “Lao động sáng tạo và Chương trình 10.000 sáng kiến”, Ban lãnh đạo Công ty đã tổ chức phát động hưởng ứng phong trào với chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu mỗi năm Công ty có từ 25 sáng kiến trở lên. Trong giai đoạn 2025-2028 có 100 sáng kiến (tỷ lệ trung bình 10% trên tổng số cán bộ, người lao động); 10% công nhân lao động là tác giả, đồng tác giả của các sáng kiến.

Trong thi đua sản xuất kinh doanh, tập trung tuyên truyền, vận động người lao động tham gia và hưởng ứng các phong trào, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Công ty.

Công đoàn công ty và các đơn vị chuyên môn thường xuyên tuyên truyền, vận động người lao động có các giải pháp, đề tài, sáng kiến tham gia các giải thưởng, hội thi về sáng tạo khoa học công nghệ cấp quốc gia, bộ, ngành, địa phương và cấp Tập đoàn, Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Ứng dụng các thiết bị khoa học mới, phương tiện, công cụ dụng cụ hiện đại để giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; đẩy mạnh công tác sửa chữa, thi công hotline trên lưới điện giảm thời gian mất điện của khách hàng.

Thu Hà