Southampton tạo địa chấn, Arsenal chính thức vỡ mộng ăn ba mùa 2025/26

Thất bại đau đớn 1-2 trước “ngựa ô” Southampton tại tứ kết FA Cup đã chính thức tiễn Arsenal rời giải đấu, chấm dứt hy vọng chinh phục cú ăn ba lịch sử của thầy trò Mikel Arteta.

Trận tứ kết FA Cup tại St. Mary’s đã chứng kiến một kịch bản không tưởng khi đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh - Arsenal, gục ngã trước đại diện đến từ giải hạng Nhất. Dù được đánh giá cao hơn về mọi mặt, “Pháo thủ” đã phải nếm trái đắng trước một Southampton kiên cường và đầy bản lĩnh, qua đó trở thành đội bóng lớn tiếp theo phải dừng bước tại giải đấu lâu đời nhất hành tinh.

Ngay từ những phút đầu, Southampton đã cho thấy họ không hề e sợ gã khổng lồ Bắc London. Với chuỗi 14 trận bất bại làm điểm tựa, đội chủ nhà triển khai lối chơi tốc độ, áp sát tầm cao khiến các cầu thủ Arsenal lúng túng. Bước ngoặt đến ở phút 35, hậu vệ Ben White mắc sai lầm nghiêm trọng khi đánh đầu phá bóng hụt từ quả tạt của James Bree, tạo điều kiện cho Ross Stewart băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta buộc phải tung các quân bài tẩy như Viktor Gyokeres và Riccardo Calafiori vào sân. Sức ép nghẹt thở cuối cùng cũng mang lại quả ngọt ở phút 68.

Từ pha kiến tạo dọn cỗ của Kai Havertz, tiền đạo Viktor Gyokeres không bỏ lỡ cơ hội đánh đầu cận thành đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tưởng chừng bàn gỡ sẽ giúp Arsenal lật ngược thế cờ, nhưng hàng thủ thiếu tập trung đã khiến họ phải trả giá đắt.

Phút 85, khi trận đấu đang trôi về những phút cuối, cầu thủ vào sân thay người Shea Charles đã sắm vai người hùng của Southampton. Sau đường chuyền ngược thuận lợi của Tom Fellows, Charles khống chế bóng tự tin trước khi thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc hạ gục thủ thành Kepa Arrizabalaga. Khán đài St. Mary’s như nổ tung khi đội bóng áo vàng xanh một lần nữa vươn lên dẫn trước.

Những phút bù giờ còn lại chứng kiến sự bất lực và nôn nóng của các ngôi sao Arsenal. Thất bại này không chỉ khiến “Pháo thủ” tan mộng ăn ba mà còn để lại nỗi lo về lực lượng khi trung vệ Gabriel dính chấn thương phải rời sân sớm. Trong khi đó, Southampton xứng đáng ghi tên mình vào bán kết tại Wembley với tư cách là đại diện duy nhất ngoài Ngoại hạng Anh, tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích tại FA Cup năm nay.

