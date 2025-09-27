Sức bật từ những phong trào thi đua yêu nước xã Lương Sơn

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, giai đoạn 2020-2025, xã Lương Sơn đã biến tinh thần thi đua thành động lực mạnh mẽ, tạo nên một sức bật toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Phong trào thi đua yêu nước tại Lương Sơn đã thực sự đi vào chiều sâu, khơi dậy nội lực, lan tỏa tinh thần cống hiến trong mỗi tập thể, mỗi người dân, kiến tạo nên một vùng đất năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa.

Xác định công tác thi đua, khen thưởng là “chìa khóa” để huy động sức mạnh tổng hợp, Đảng bộ và chính quyền xã Lương Sơn đã triển khai các phong trào thi đua một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, gắn liền với các nhiệm vụ chính trị cốt lõi. Từ những cánh đồng nông nghiệp công nghệ cao đến các nhà máy trong khu công nghiệp, từ các lớp học đến những khu dân cư kiểu mẫu, không khí thi đua sôi nổi đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày.

Xã Lương Sơn đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ đô thị của tỉnh

Minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của chiến lược này là những thành tựu kinh tế - xã hội vượt bậc. Giai đoạn 2020-2025, xã duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp – xây dựng bình quân trên 18%/năm, một con số đáng mơ ước. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 616,2 tỷ đồng, khẳng định sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng nhưng không xem nhẹ vai trò của nông nghiệp.

Đặc biệt, Lương Sơn không chỉ phát triển kinh tế mà còn chú trọng đến môi trường bền vững, với tỷ lệ che phủ rừng được giữ vững ở mức 35%. Việc duy trì thành công 19/19 tiêu chí nông thôn mới và cho ra đời nhiều sản phẩm OCOP chất lượng, các khu dân cư kiểu mẫu đã khẳng định phong trào thi đua tại đây hướng tới sự phát triển toàn diện, lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm trung tâm.

Sự kiện sáp nhập địa giới hành chính vào tháng 7/2025 đã mở ra một chương mới cho Lương Sơn, tạo nên một đơn vị hành chính đủ lớn (hơn 131 km2, dân số trên 45 nghìn người) để quy hoạch và thu hút các nguồn lực đầu tư mạnh mẽ.

Chỉ trong 5 năm, 185 công trình hạ tầng với tổng vốn hơn 4.800 tỷ đồng đã được xây dựng. Các tuyến giao thông huyết mạch như đường Lương Sơn – Xuân Mai (vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng) hay tuyến kết nối đường Hồ Chí Minh – KCN Nhuận Trạch (140 tỷ đồng) đang dần hoàn thiện, tạo ra một mạng lưới kết nối liên vùng thông suốt.

Công nghiệp của xã cũng chứng kiến sự tăng trưởng phi mã, với giá trị sản xuất năm 2025 dự kiến đạt 23.633 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với năm 2020. Ba khu công nghiệp lớn, đặc biệt là KCN Lương Sơn với tỷ lệ lấp đầy 100%, đã tạo việc làm ổn định cho hơn 13.000 lao động. Sức hấp dẫn của Lương Sơn còn được thể hiện qua việc thu hút 148 dự án đầu tư, trong đó có 23 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 304 triệu USD.

Trường Tiểu học và THCS Cửu Long đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt

Thành công của phong trào không chỉ được đo bằng những con số vĩ mô, mà còn được dệt nên từ sự nỗ lực không ngừng của các tập thể và cá nhân điển hình. Một trong những lá cờ đầu là Trường Tiểu học và THCS Cửu Long. Nhiều năm liền, nhà trường vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ và UBND tỉnh. Đây là thành quả của việc liên tục đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua.

Cụ thể, trong năm học 2024-2025, chất lượng giáo dục của trường đã tăng vượt bậc so với chỉ tiêu, cấp tiểu học tăng 2,6% và cấp THCS tăng tới 6,1%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn cũng được cải thiện mạnh mẽ, với nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia.

Nếu Trường Cửu Long là điểm sáng về “trồng người”, thì khu dân cư xóm Đồng Chúi là một minh chứng sống động cho việc phát triển kinh tế song hành cùng bảo tồn bản sắc văn hóa.

Với 95% dân số là người Mường, xóm Đồng Chúi đã trở thành “Khu dân cư điển hình tiên tiến trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa” của tỉnh. Dù phần lớn lao động đã chuyển sang làm việc tại các khu công nghiệp với thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm, nhưng hồn cốt văn hóa Mường vẫn được gìn giữ và lan tỏa mạnh mẽ.

8 đội văn nghệ, 1 Câu lạc bộ Chiêng Mường, và nhiều câu lạc bộ văn hóa - thể thao khác hoạt động sôi nổi, đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào đời sống đương đại, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.

Xã Lương Sơn đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Trong lĩnh vực doanh nghiệp, tấm gương của anh Nguyễn Hải Anh, Phó Phòng Hành chính nhân sự và Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Archi Reenco Hòa Bình cho thấy vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống người lao động.

Anh luôn đi đầu trong việc đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp cho cán bộ, công nhân viên, từ lương thưởng đến các chế độ bảo hiểm, thai sản. Bằng cách phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, anh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua trong công ty, tạo ra một môi trường làm việc tích cực, gắn kết, góp phần vào sự phát triển chung.

Thông qua các phong trào thi đua, xã Lương Sơn có 1 tập thể, 1 hộ gia đình, 1 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng cùng 14 tập thể và 22 cá nhân nhận Giấy khen của UBND xã. Những thành quả đạt được là nền tảng vững chắc để Lương Sơn tự tin bước vào giai đoạn mới 2025-2030.

Từ một vùng đất nông nghiệp, Lương Sơn đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về quy hoạch đô thị, phát triển công nghiệp - dịch vụ gắn với mục tiêu xanh. Sức sống ấy được khơi nguồn từ chính tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, được hun đúc qua các phong trào thi đua yêu nước, biến mỗi người dân Lương Sơn trở thành một chiến sĩ trên mặt trận xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Chung