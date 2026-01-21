Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua hướng về Đại hội XIV của Đảng

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang khoác lên mình diện mạo mới. Từ trung tâm các xã, phường đến từng thôn, khu dân cư, không khí thi đua sôi nổi lan tỏa mạnh mẽ. Trên các trục đường chính, cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ; pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền được trang hoàng đồng bộ; nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội được gấp rút hoàn thành... Tất cả tạo nên bức tranh sinh động, thể hiện tinh thần “thi đua là yêu nước”, quyết tâm lập thành tích thiết thực chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước từ những việc làm cụ thể như vệ sinh đường làng, trồng hoa, chỉnh trang hàng rào, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 được các địa phương xác định bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Thi đua không chỉ dừng lại ở các khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng những mô hình, công trình, sản phẩm rõ người, rõ việc, rõ kết quả. Từ xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đến phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, mỗi lĩnh vực đều có phong trào thi đua phù hợp, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia.

Những ngày này, về xã Yên Lạc - một trong những địa phương tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, dễ dàng cảm nhận không khí thi đua rộn ràng. Các tuyến đường liên thôn được treo cờ đồng loạt, nhà văn hóa khu dân cư được chỉnh trang sạch đẹp. Nhiều công trình nhỏ nhưng thiết thực như đường hoa, tuyến đường tự quản về môi trường được hoàn thành đúng dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2020 - 2025, Đảng ủy, chính quyền xã xác định, thi đua phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương và đời sống Nhân dân. Các phong trào thi đua được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực. Đặc biệt, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy rõ nét trong vận động, tập hợp Nhân dân tham gia các phong trào.

Theo bà Trần Thị Đào - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Lạc, các phong trào thi đua được triển khai gắn chặt với thực tiễn đời sống, lấy sự đồng thuận của Nhân dân làm trung tâm. Từ những việc làm cụ thể như chỉnh trang đường làng ngõ xóm, xây dựng tuyến đường “sáng – xanh - sạch - đẹp”, đến các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phong trào thi đua thực sự đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân.

Nhà văn hóa khu dân cư được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp; pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền được bố trí trang trọng, thể hiện quyết tâm chính trị của cán bộ và Nhân dân địa phương.

Tại xã Vĩnh Tường, thi đua được khơi dậy mạnh mẽ từ các mô hình kinh tế hộ gia đình, trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy kinh tế hộ phát triển. Nhiều gia đình mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Chị Hà Thị Xoay - một hộ dân tiêu biểu với mô hình chăn nuôi bò sữa tại xã cho biết: "Tham gia các phong trào thi đua sản xuất, gia đình tôi được tiếp cận với kiến thức, kỹ thuật mới, đồng thời nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm từ các hộ khác. Thi đua không chỉ tạo động lực cá nhân mà còn hình thành tinh thần hợp tác, cùng phát triển trong cộng đồng".

Mô hình chăn nuôi bò sữa tại xã Vĩnh Tường được người dân đầu tư theo hướng an toàn sinh học, góp phần nâng cao thu nhập, tạo động lực lan tỏa phong trào thi đua lao động sản xuất ở địa phương.

Phong trào thi đua yêu nước đang được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo. Ở khu vực đô thị, thi đua gắn với xây dựng đô thị văn minh, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Ở khu vực nông thôn, thi đua tập trung vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

Nhiều địa phương còn tổ chức các đợt thi đua cao điểm, gắn biển công trình chào mừng đại hội, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Qua đó, góp phần nhân lên những điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, mỗi công trình hoàn thành, mỗi mô hình hiệu quả, mỗi việc làm tốt của người dân chính là những “bông hoa đẹp” dâng lên Đại hội. Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước không chỉ tạo nên diện mạo mới cho các địa phương hôm nay mà còn đặt nền móng vững chắc cho chặng đường phát triển bền vững trong tương lai.

Hoàng Thủy