Tai nạn giao thông giảm sau một năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ

Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ vừa sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ.

Tính từ 15/8/2024 - 14/8/2025, toàn tỉnh xảy ra 748 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 424 người, bị thương 547 người. So với cùng kỳ, giảm 178 vụ (19,2%), giảm 12 người chết (2,7%) và giảm 118 người bị thương (17%). Trong đó, tai nạn liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải giảm 17,4% số vụ, 17% số người chết và 14,7% số người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông. Ảnh: H.N

Phú Thọ hiện có hơn 4.200 đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô với gần 13.000 phương tiện; 36 bến xe khách, hơn 1.100 tuyến vận tải khách liên tỉnh và 44 tuyến nội tỉnh. Hệ thống xe buýt phủ khắp địa bàn, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Trong năm qua, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như ban hành văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm. Công an tỉnh đã kiểm tra hơn 614.000 lượt phương tiện, xử lý gần 29.500 trường hợp, phạt hơn 151 tỷ đồng, tước hơn 2.300 giấy phép lái xe.

Mặc dù tình hình an toàn giao thông chuyển biến tích cực, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, song vẫn còn nhiều khó khăn: Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận lái xe và doanh nghiệp còn hạn chế, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu, một số quy định pháp luật còn bất cập.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người tham gia giao thông; tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm; tập trung khắc phục “điểm đen”, cải thiện hạ tầng, siết chặt quản lý vận tải và đăng kiểm phương tiện nhằm kiềm chế tai nạn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

