Nâng cao chất lượng kiểm sát thi hành án hình sự tại cộng đồng

Trong bối cảnh cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS) tại cộng đồng đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa vi phạm pháp luật, lạm quyền trong hoạt động tư pháp; đảm bảo pháp luật được tuân thủ nghiêm chỉnh và thống nhất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Trong thời gian qua, VKSND 2 cấp tỉnh đã thực hiện tốt công tác kiểm sát THAHS tại cộng đồng, bao gồm kiểm sát thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện... Qua đó, bảo đảm việc quản lý, giám sát, giáo dục và thực hiện chế độ, chính sách đối với người chấp hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh đúng quy định của pháp luật; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

VKSND khu vực 6 kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại cộng đồng ở UBND xã Sơn Lương

Kiểm sát THAHS tại cộng đồng là một trong những chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND nhằm bảo đảm việc THAHS, chế độ quản lý và giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật; quyền con người và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của người chấp hành án hình sự tại cộng đồng phải được tôn trọng và bảo vệ; bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh; mọi vi phạm pháp luật trong THAHS tại cộng đồng phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 4.822 người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, án phạt cảnh cáo; đã thi hành xong 225 người; còn lại 4.597 người; Thi hành án phạt cấm cư trú, quản chế 22 người; Thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 25 người; đã chấp hành xong 2 người, còn đang chấp hành 23 người.

Thời gian qua, các VKSND khu vực đã trực tiếp kiểm sát việc THAHS tại cộng đồng tại UBND các xã với các nội dung như kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác THAHS; làm việc với một số cán bộ được phân công theo dõi, giám sát việc THAHS tại địa phương... Qua kiểm sát trực tiếp cho thấy về cơ bản, các đơn vị đã thực hiện đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Tuy nhiên, một số xã vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót cần phải khắc phục trong thời gian tới như: Thời gian tiến hành điểm danh, kiểm diện chưa đúng quy định theo Thông tư 65/2019/TT-BCA, chưa có đầy đủ sổ sách quản lý theo quy định của luật thi hành án hình sự,...

Lãnh đạo Công an xã Đà Bắc đại diện UBND xã Đà Bắc báo cáo tình hình quản lý người chấp hành án tại cộng đồng tại buổi kiểm sát trực tiếp

Đồng chí Triệu Phúc Hiệp - Trưởng phòng 8, VKSND tỉnh cho biết: THAHS tại cộng đồng là xu hướng phù hợp với chính sách hình sự nhân đạo, nhằm tạo điều kiện cho người phạm tội cải tạo, hòa nhập mà không tách rời khỏi xã hội. Tuy nhiên, nếu thiếu sự kiểm soát chặt chẽ, chính sách này dễ bị lợi dụng, dẫn đến hệ quả tiêu cực. Do đó, nâng cao chất lượng kiểm sát THAHS tại cộng đồng không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành kiểm sát, mà còn là yêu cầu tất yếu để bảo đảm pháp luật được thực thi công bằng, nghiêm minh, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn và nhân văn.

Để nâng cao chất lượng kiểm sát THAHS tại cộng đồng, thời gian tới, VKSND 2 cấp tiếp tục công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm sát THAHS tại cộng đồng. Tăng cường hoạt động kiểm sát trực tiếp, đi sâu vào hồ sơ, thực tế quản lý người chấp hành án tại địa phương. Đẩy mạnh công tác kiểm sát định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời phát hiện vi phạm và áp dụng các biện pháp để loại trừ vi phạm, đảm bảo chế độ, chính sách và các quyền của người phải THAHS tại cộng đồng được đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật.

Song song đó, chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho kiểm sát viên phụ trách lĩnh vực này, đặc biệt là tại VKSND khu vực. Ngoài ra, cần hoàn thiện cơ chế pháp lý và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm sát thi hành án. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về THAHS tại cộng đồng sẽ giúp minh bạch hóa thông tin, hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động kiểm sát. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa VKSND và Công an, Tòa án, UBND cấp xã trong trao đổi thông tin, xử lý vướng mắc trong việc THAHS tại cộng đồng nhằm đảm bảo pháp chế, phòng ngừa tái phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự cơ sở.

Đinh Thắng