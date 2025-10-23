Giữ vững thế trận an ninh Nhân dân

Được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị, Công an xã Phù Ninh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Ngay những ngày đầu sau sáp nhập, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh và lãnh đạo địa phương, Công an xã Phù Ninh đã bắt tay thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với tinh thần quyết tâm cao, Công an xã đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh, điều tra nhanh nhiều vụ án, liên quan đến trật tự xã hội.

Theo đó, trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm trên lĩnh vực hình sự, Công an xã đã phát hiện, khởi tố 3 vụ, với 3 đối tượng liên quan đến tàng trữ trái phép chất ma túy; 3 vụ, với 12 đối tượng liên quan đến đánh bạc.

Nổi bật, sáng 16/7/2025, qua công tác nắm tình hình và tin báo của người dân, Công an xã Phù Ninh tiến hành kiểm tra tại quán giải khát ở thôn Dương Đàn, phát hiện, bắt quả tang 5 người đang đánh bạc trái phép dưới hình thức “cào tố”. Lực lượng Công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 2 triệu đồng và thu giữ trên người các đối tượng 2,7 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan Công an thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công an xã Phù Ninh tuyên truyền và yêu cầu chủ phương tiện vận tải trên địa bàn ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông.

Cùng với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an xã Phù Ninh tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Toàn xã Phù Ninh hiện có 57 tổ ANTT; 268 tổ liên gia tự quản được xây dựng, củng cố tại 57 khu dân cư; 15 tổ nhà giáo tự quản về ANTT tại 15 trường học. Từ đầu năm đến nay, các tổ ANTT, tổ liên gia tự quản đã cung cấp trên 30 tin liên quan đến ANTT, trong đó có 28 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an giải quyết vụ việc. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã phối hợp, hướng dẫn khu dân cư xây dựng kế hoạch, bổ sung phương án và tổ chức luyện tập 2 phương án, 3 kế hoạch trong thế trận an ninh Nhân dân theo đúng hướng dẫn. Duy trì, thực hiện 170 lượt tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân, với 510 người tham gia bảo đảm ANTT những sự kiện lớn, trọng đại của đất nước.

Những kết quả công tác bước đầu của Công an xã Phù Ninh cho thấy sự chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thiếu tá Hà Mạnh Hùng - Phó trưởng Công an xã cho biết: Thực hiện các chỉ đạo của Công an tỉnh, lãnh đạo chính quyền địa phương, Công an xã đã chủ động triển khai các biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, không để phát sinh mới các điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Để tiếp tục củng cố, giữ vững thế trận an ninh Nhân dân, Công an xã Phù Ninh sẽ duy trì, thực hiện 2 phương án, 3 kế hoạch trong thế trận an ninh Nhân dân; thực hiện kế hoạch phối hợp tuần tra vũ trang và tuần tra khép kín địa bàn, bảo đảm ANTT ở cơ sở; củng cố, nhân rộng các mô hình điển hình tiến tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; trọng tâm là thực hiện Tiêu chí về “Giữ vững ANTT xã hội nông thôn” trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Huy Thắng