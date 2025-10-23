Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
96 học viên tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4

Ngày 23/10, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2025. Tham gia lớp bồi dưỡng có 96 học viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các Chi, Đảng bộ thuộc Đảng ủy UBND tỉnh.

Các đại biểu dự khai giảng lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được bồi dưỡng 7 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biển Việt Nam...

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng kiến thức về Quốc phòng và An ninh có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, củng cố bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ làm bài kiểm tra trắc nghiệm và được cấp Giấy chứng nhận.

