Nhanh chóng dập tắt vụ cháy nhà do chập điện

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 9 giờ sáng nay (24/10) xảy ra vụ cháy nhà dân tại thôn Viên Du Hoà, xã Hội Thịnh.

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Ngôi nhà có 1 tầng và 1 gác xép, tổng diện tích 100m2. Ngọn lửa bùng phát từ khu vực phòng ngủ tại tầng 1. Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một số tài sản: giường, tủ, bàn trang điểm.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do sự cố điện tại vị trí ổ cắm bên trong phòng ngủ.

Trên cả nước cũng như tại tỉnh Phú Thọ, số vụ cháy do chập điện chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số vụ cháy, với khoảng 60 - 70%. Vì vậy, người dân và các cơ quan, đơn vị cần kiểm tra an toàn hệ thống điện và chấp hành các nội quy, quy định về phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn tính mạng cùng tài sản.

Cẩm Lệ


Cẩm Lệ

Gợi ý

