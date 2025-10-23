Tâm rộng, đường thông

Không chỉ là lối đi lại, mỗi tuyến đường còn là huyết mạch kết nối sự phát triển kinh tế, giao thương, văn hóa và giáo dục.

Nhận thức được tầm quan trọng của tuyến đường liên khu giúp tạo điều kiện cho phương tiện giao thông phát triển, liên kết các di tích lịch sử, thiết chế văn hóa, và đặc biệt là giúp các cháu học sinh tới trường được an toàn, thuận tiện, Nhân dân khu 3, xã Bản Nguyên đã không ngần ngại tháo dỡ, dịch rào, hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng tuyến đường. Sự đoàn kết, đồng thuận này không chỉ mở lối cho giao thông thông thoáng hơn mà còn thể hiện “tâm rộng” của người dân, góp phần kiến tạo nên những con “đường thông” cho sự phát triển chung của địa phương.

Xã Bản Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các xã: Cao Xá, Vĩnh Lại và Bản Nguyên, là vùng đất giàu tiềm năng, vị trí đắc địa, đất đai màu mỡ và hệ thống giao thông thuận lợi

Tuyến đường giao thông liên khu 2, 3 mặc dù đã được cứng hóa nhưng không còn đáp ứng được nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân

Đây là tuyến giao thông quan trọng, kết nối di tích lịch sử, cây di sản, nhà văn hóa khu 3, nghĩa trang Nhân dân xã và là một trong những tuyến chính để các em học sinh Trường Tiểu học Bản Nguyên 1 tới trường

Gần 50 hộ dân khu 3 đã tự nguyện “dịch rào, hiến đất” mở rộng tuyến đường

Nhiều bờ tường, công trình xây dựng đã được tháo rỡ

Tuyến đường mới rộng rãi đang dần hình thành

Một người dân dọn dẹp lại vườn nhà sau khi đã tự nguyện “dịch rào” để mở rộng đường

Một bờ tường gạch dài hàng chục mét đã được tháo dỡ

Mái cổng được xây dựng kiên cố, giá trị hàng chục triệu đồng được tháo xuống

Đơn vị thi công triển khai xây dựng mương thoát nước

Các cộng đoạn “dịch rào” vẫn đang được thực hiện

Bờ tường được đánh dấu, xác định vị trí chuẩn bị tháo dỡ

Mương thoát nước được xây dựng kiên cố, rộng đáng kể so với hiện nay

Nhân dân trong khu trực tiếp có mặt, giám sát quá trình thi công

Sau khi thi công xong, toàn bộ tuyến đường dài gần 1km, mặt đường rộng 5m, có mương thoát thước 2 bên

Dự kiến, tổng kinh phí đầu tư cải tạo, mở rộng đường khoảng 7 tỷ đồng

Đây là một trong những tuyến giao thông quan trọng của địa phương, đóng góp tích cực trong việc phát huy những tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế, xã hội

Lê Hoàng