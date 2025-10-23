Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tâm rộng, đường thông

Không chỉ là lối đi lại, mỗi tuyến đường còn là huyết mạch kết nối sự phát triển kinh tế, giao thương, văn hóa và giáo dục.

Nhận thức được tầm quan trọng của tuyến đường liên khu giúp tạo điều kiện cho phương tiện giao thông phát triển, liên kết các di tích lịch sử, thiết chế văn hóa, và đặc biệt là giúp các cháu học sinh tới trường được an toàn, thuận tiện, Nhân dân khu 3, xã Bản Nguyên đã không ngần ngại tháo dỡ, dịch rào, hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng tuyến đường. Sự đoàn kết, đồng thuận này không chỉ mở lối cho giao thông thông thoáng hơn mà còn thể hiện “tâm rộng” của người dân, góp phần kiến tạo nên những con “đường thông” cho sự phát triển chung của địa phương.

Tâm rộng, đường thông

Xã Bản Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các xã: Cao Xá, Vĩnh Lại và Bản Nguyên, là vùng đất giàu tiềm năng, vị trí đắc địa, đất đai màu mỡ và hệ thống giao thông thuận lợi

Tâm rộng, đường thông

Tuyến đường giao thông liên khu 2, 3 mặc dù đã được cứng hóa nhưng không còn đáp ứng được nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân

Tâm rộng, đường thông

Đây là tuyến giao thông quan trọng, kết nối di tích lịch sử, cây di sản, nhà văn hóa khu 3, nghĩa trang Nhân dân xã và là một trong những tuyến chính để các em học sinh Trường Tiểu học Bản Nguyên 1 tới trường

Tâm rộng, đường thông

Gần 50 hộ dân khu 3 đã tự nguyện “dịch rào, hiến đất” mở rộng tuyến đường

Tâm rộng, đường thông

Tâm rộng, đường thông

Nhiều bờ tường, công trình xây dựng đã được tháo rỡ

Tâm rộng, đường thông

Tuyến đường mới rộng rãi đang dần hình thành

Tâm rộng, đường thông

Một người dân dọn dẹp lại vườn nhà sau khi đã tự nguyện “dịch rào” để mở rộng đường

Tâm rộng, đường thông

Một bờ tường gạch dài hàng chục mét đã được tháo dỡ

Tâm rộng, đường thông

Mái cổng được xây dựng kiên cố, giá trị hàng chục triệu đồng được tháo xuống

Tâm rộng, đường thông

Đơn vị thi công triển khai xây dựng mương thoát nước

Tâm rộng, đường thông

Các cộng đoạn “dịch rào” vẫn đang được thực hiện

Tâm rộng, đường thông

Bờ tường được đánh dấu, xác định vị trí chuẩn bị tháo dỡ

Tâm rộng, đường thông

Tâm rộng, đường thông

Mương thoát nước được xây dựng kiên cố, rộng đáng kể so với hiện nay

Tâm rộng, đường thông

Nhân dân trong khu trực tiếp có mặt, giám sát quá trình thi công

Tâm rộng, đường thông

Sau khi thi công xong, toàn bộ tuyến đường dài gần 1km, mặt đường rộng 5m, có mương thoát thước 2 bên

Tâm rộng, đường thông

Dự kiến, tổng kinh phí đầu tư cải tạo, mở rộng đường khoảng 7 tỷ đồng

Tâm rộng, đường thông

Đây là một trong những tuyến giao thông quan trọng của địa phương, đóng góp tích cực trong việc phát huy những tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế, xã hội

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng đường Giao thông Phát triển kinh tế Thiết chế văn hóa Di tích lịch sử Phương tiện Học sinh Kiến tạo Nhân dân Tháo dỡ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng cao chất lượng vốn tín dụng chính sách

Nâng cao chất lượng vốn tín dụng chính sách
2025-10-24 14:07:00

baophutho.vn Nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, phòng ngừa, hạn chế phát sinh nợ không có khả năng thu hồi và tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động tín dụng...

Những phú nông “ăn cơm đứng”

Những phú nông “ăn cơm đứng”
2025-10-23 15:09:00

baophutho.vn “Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”, lời đúc kết của cổ nhân đã phần nào nói lên sự vất vả, tất bật của những người nuôi tằm từ ngàn...

Mong ước ở Thanh Ba

Mong ước ở Thanh Ba
2025-10-23 10:13:00

baophutho.vn Xã Thanh Ba được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính gồm: Thị trấn Thanh Ba, các xã Vân Lĩnh, Đồng Xuân và Hanh Cù. Đây là một...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long