Tân Lạc xây dựng nông thôn mới nâng cao

Được sáp nhập từ các xã Thanh Hối, Tử Nê, Ngọc Mỹ, Đông Lai và thị trấn Mãn Đức thành xã Tân Lạc có diện tích tự nhiên gần 140.000km2, quy mô dân số trên 42.000 người. Nơi đây có thuận lợi căn bản trong tiến trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao khi 4/4 xã trước thành lập đã hoàn thành chương trình nông thôn mới.

Diện mạo nông thôn mới khang trang ở xã Tân Lạc.

Nội lực bứt phá

Những năm gần đây, bên cạnh bước phát triển về lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp của xã Tân Lạc giữ vai trò chủ đạo, tạo diện mạo nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Theo đồng chí Lê Văn Thạch, Bí thư Đảng ủy xã, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Trên địa bàn duy trì gần 3.480ha diện tích cấy lúa với năng suất bình quân đạt 10,6 tấn/ha/năm. Diện tích cây ăn quả có múi đạt 1.433 ha, trong đó có 1.146 ha cây ăn quả cho thu hoạch sản lượng 24 tấn/ha. Xã được biết đến là “thủ phủ” vùng trồng bưởi đỏ đặc sản. Ngoài cung cấp cho thị trường trong nước, trong 2 năm 2022 và 2023, xã đã xuất 40 tấn bưởi đặc sản sang thị trường Châu Âu. Hiện trên địa bàn xã có 7 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Đến nay, trên địa bàn xã có 184 doanh nghiệp, 32 hợp tác xã, 18 tổ hợp tác. Số doanh nghiệp hoạt động trọng lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ chế biến nông sản, may mặc, dệt kim... ngày càng tăng, góp phần giải quyết việc làm và tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương.

Nơi đây còn được biết đến là “thủ phủ” vùng trồng bưởi đỏ đặc sản của tỉnh Phú Thọ.

Phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh và lan tỏa sâu rộng trong các cấp hội đoàn thể và Nhân dân. Trong đó, Hội Nông dân xã triển khai 13 mô hình phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu là mô hình nuôi ong lấy mật; Hội LHPN xây dựng và triển khai 22 mô hình, 6 CLB, tiêu biểu là mô hình “Đường cờ phụ nữ”; “Mỗi rác thải là một cây xanh”, “Đường hoa phụ nữ”, “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”...

Đến năm 2025, thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn xã đạt gần 52 triệu đồng/năm. Toàn xã có 19 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%.

Cán bộ và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng các khu dân cư xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Đưa Tân Lạc trở thành vùng quê đáng sống

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Lạc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra 2 khâu đột phá đó là thực hiện hiệu quả việc xây dựng cảnh quan, môi trường khu dân cư theo hướng xanh, sạch, đẹp gắn với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế HTX, ứng dụng khoa học - công nghệ tạo điều kiện thuận lợi nhằm giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập và thúc đẩy phát triển KT-XH, phấn đấu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Để thực hiện mục tiêu đặt ra, xã đang tập trung phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn; tăng cường quản lý, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, cây, con giống; đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; quảng bá, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp trên cơ sở tiềm năng và lợi thế của địa phương. Xã xây dựng thêm 3 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; đưa những cây, con giống có giá trị, năng suất cao vào sản xuất, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm và cấp mã vùng trồng.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được tổ chức, thực hiện theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, lấy người dân làm chủ thể, đem lại chuyển biến tích cực, rõ nét hơn về nếp sống tới từng khu, xóm, hộ gia đình và cuộc sống trực tiếp của mỗi người dân sinh sống ở nông thôn. Cùng với đó, hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm xây dựng, kết nối chặt chẽ giữa xây dựng nông thôn mới với quá trình đô thị hóa. Các nguồn lực được huy động, tích hợp các chương trình, dự án đang đầu tư trên địa bàn với chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Một số doanh nghiệp trên địa bàn xã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lê Văn Thạch cho biết: Nhiệm kỳ 2025 – 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương, thời điểm đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng. Vượt qua những khó khăn, thách thức, xã kiên định thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng xã Tân Lạc giàu đẹp, văn minh, trở thành vùng quê đáng sống, trong đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; các mô hình khu dân cư xanh, sạch, đẹp, an toàn được triển khai hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; công tác giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu nâng thu nhập của của người dân đạt 70 triệu đồng/người/năm; 100% khu dân cư không còn hộ nghèo; hàng năm có trên 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 95,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ chất thải rắn, sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 95%...

Bùi Minh