Tân Mai: Khắc phục khó khăn đảm bảo an ninh trật tự cơ sở

Tân Mai là xã sáp nhập từ xã Tân Thành và Sơn Thủy (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cũ). Sau sáp nhập, xã có địa bàn rộng, giao thông chia cắt đi lại khó khăn, dân cư sống thưa thớt, gây khó khăn cho công tác quản lý và nắm bắt tình hình. Xã cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về ANTT. Công an xã Tân Mai đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng với quyết tâm cao và có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ chiến sĩ Công an xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, tận tụy trong công tác và chiến đấu với phương châm “đâu cần Công an có; đâu khó có Công an”.

Công an xã Tân Mai làm tốt công tác tiếp công dân

Hiện, Công an xã được bố trí 29 cán bộ chiến sĩ, trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất do chưa có trụ sở làm việc mới, chưa bố trí được chỗ ăn ở sinh hoạt, trụ sở hiện tại ở chân núi có nguy cơ sạt lở nhưng các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng ổn định sau sáp nhập và bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao. Đồng thời thường xuyên xuống cơ sở, lắng nghe ý kiến người dân để nắm bắt tình hình ANTT, từ đó có những biện pháp phù hợp.

Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, biện pháp, chương trình công tác, kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, đặc biệt phối hợp với chính quyền đi kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất mùa mưa bão để kịp thời cắm biển báo đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Tổ chức 40 lượt tuần tra vũ trang, để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo ANTT.

Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề cao cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn của tội phạm; tích cực tham gia tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong công tác nắm tình hình địa bàn, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào khác tại địa phương.

Công an xã Tân Mai phối hợp với chính quyền địa phương đi kiểm tra khu vực sạt lở đất

Sau 3 tuần hoạt động theo mô hình mới, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc nào về trật tự an toàn xã hội. Lực lượng Công an xã được cấp uỷ, chính quyền và người dân đánh giá cao trong công tác bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình chính trị, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, không để hình thành điểm nóng hay các vụ việc kéo dài.

Đồng thời, công tác tiếp dân, quản lý hộ tịch, cư trú và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không để người dân phải chờ đợi. Theo thống kê, từ 1-21/7, Công an xã đã giải quyết thủ tục hành chính cho 587 trường hợp như tiếp nhận khách lưu trú, xác nhận cư trú, đăng ký tạm trú...

Công an xã Tân Mai họp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Trung tá Vì Văn Đài - Trưởng Công an xã Tân Mai cho biết: Dù vừa trải qua quá trình sáp nhập, còn nhiều khó khăn như địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, nhưng đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nền nếp công tác và đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an xã tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Công an tỉnh; bám sát tình hình địa bàn, tăng cường công tác quản lý cư trú, hộ tịch; giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật các nhu cầu chính đáng của Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự. Bên cạnh đó, chú trọng công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý từ sớm các vụ việc phức tạp tại cơ sở.

Đinh Thắng