Tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên, học viên

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành văn bản số: 1253/SGD&ĐT-HSSV ngày 22/9/2025 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên, học viên.

Học sinh Trường THCS Vũ Duệ, xã Lâm Thao tích cực tham gia chương trình ngoại khóa tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm 2025

Thời gian vừa qua, theo phản ánh của các cơ quan thông tấn, báo chí chính thống, tại một số địa phương trên cả nước đã liên tiếp xảy ra tình trạng mất an toàn trường học, bạo lực học đường như: Công tác quản lý học sinh tại nhà trường lỏng lẻo để xảy ra tai nạn thương tích; học sinh xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên; bạo lực, bạo hành, xâm hại học sinh; lừa đảo, bạo hành trên môi trường mạng, “bắt cóc online”; thái độ thờ ơ của học sinh trước các tình huống bạo lực học đường; công trình xuống cấp chưa được sửa chữa khắc phục kịp thời có nguy cơ gây mất an toàn; nhà vệ sinh trong trường học còn quá tải, chưa được vệ sinh sạch sẽ; chất lượng bữa ăn bán trú, nội trú có nguy cơ mất an toàn thực phẩm; giữa nhà trường và phụ huynh học sinh chưa thống nhất quan điểm về nội quy, quy định đồng phục học sinh,... các vấn đề trên đã tác động, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục an toàn trong các cơ sở giáo dục và kỷ cương nền nếp nhà trường, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để tránh xảy ra các vấn đề trên, đồng thời tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên, học viên, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường phối hợp chỉ đạo các trường học trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, tư vấn tâm lý, đối thoại với học sinh sinh viên (HSSV) bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị nhằm hỗ trợ và giáo dục cho toàn thể cán bộ, giáo viên, HSSV ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, thực hiện văn hóa giao thông.

Trang bị các kỹ năng ứng xử phù hợp, không để xảy ra bạo lực trong nhà trường; đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần và tài sản của cán bộ, nhà giáo và HSSV, đặc biệt là đối với HSSV nữ. Đưa nội dung giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng ứng phó với tình huống khẩn cấp và các hoạt động giáo dục kỹ năng sống... vào trong các hoạt động chính khóa và hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục, quản lý kỷ cương, nền nếp nhằm bảo đảm an toàn cho HSSV...

Hiền Mai