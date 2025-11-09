Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trường THCS Ngọc Lập phát động gắn bảng tên trên xe đạp điện cá nhân cho học sinh

Hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường THCS Ngọc Lập, xã Minh Hoà đã phát động thực hiện phong trào An toàn giao thông (ATGT) và chương trình gắn bảng tên trên xe đạp điện cá nhân cho học sinh.

Trường THCS Ngọc Lập phát động gắn bảng tên trên xe đạp điện cá nhân cho học sinh

Học sinh Trường THCS Ngọc Lập thực hiện gắn bảng tên cho xe đạp điện cá nhân

Thầy giáo Hoàng Đức Giang – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường THCS Ngọc Lập hiện có 15 lớp với 561 học sinh, trong đó 394 học sinh sử dụng xe đạp điện. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong học sinh, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, làn đường, không chở quá số người quy định và sử dụng phương tiện an toàn, có nhận diện rõ ràng, Liên đội nhà trường đã phát động phong trào “Học sinh Ngọc Lập – Gương mẫu khi tham gia giao thông”, đồng thời vận động học sinh tự gắn biển thông tin cá nhân lên xe đạp điện của mình.

Việc gắn bảng tên không chỉ giúp nhà trường dễ dàng quản lý, mà còn góp phần tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông học đường văn minh, an toàn và trách nhiệm.

Trường THCS Ngọc Lập phát động gắn bảng tên trên xe đạp điện cá nhân cho học sinh

100% học sinh có xe đạp điện của nhà trường đều đã thực hiện gắn biển tên cho xe

Từ khi phát động, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh. 100% học sinh có xe đạp điện của nhà trường đều đã thực hiện gắn biển tên cho xe. Các học sinh bày tỏ quyết tâm thực hiện nghiêm túc các quy định về ATGT, lan tỏa tinh thần “An toàn cho mình – Văn minh cho mọi người”.

Hoạt động ý nghĩa này là một trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức tự giác và trách nhiệm của học sinh Trường THCS Ngọc Lập trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và văn minh.

Vĩnh Hà


Vĩnh Hà

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Học sinh THCS Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Xe đạp điện An toàn giao thông Chở quá số người quy định Nhà trường Chương trình Giao thông học đường
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thi đua “Dạy tốt - Học tốt”

Thi đua “Dạy tốt - Học tốt”
2025-11-06 07:20:00

baophutho.vn Trường THCS Giấy Phong Châu được thành lập năm 1990. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển đã khẳng định được bề dày truyền thống và thành...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long