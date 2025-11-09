Trường THCS Ngọc Lập phát động gắn bảng tên trên xe đạp điện cá nhân cho học sinh

Hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường THCS Ngọc Lập, xã Minh Hoà đã phát động thực hiện phong trào An toàn giao thông (ATGT) và chương trình gắn bảng tên trên xe đạp điện cá nhân cho học sinh.

Học sinh Trường THCS Ngọc Lập thực hiện gắn bảng tên cho xe đạp điện cá nhân

Thầy giáo Hoàng Đức Giang – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường THCS Ngọc Lập hiện có 15 lớp với 561 học sinh, trong đó 394 học sinh sử dụng xe đạp điện. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong học sinh, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, làn đường, không chở quá số người quy định và sử dụng phương tiện an toàn, có nhận diện rõ ràng, Liên đội nhà trường đã phát động phong trào “Học sinh Ngọc Lập – Gương mẫu khi tham gia giao thông”, đồng thời vận động học sinh tự gắn biển thông tin cá nhân lên xe đạp điện của mình.

Việc gắn bảng tên không chỉ giúp nhà trường dễ dàng quản lý, mà còn góp phần tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông học đường văn minh, an toàn và trách nhiệm.

100% học sinh có xe đạp điện của nhà trường đều đã thực hiện gắn biển tên cho xe

Từ khi phát động, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh. 100% học sinh có xe đạp điện của nhà trường đều đã thực hiện gắn biển tên cho xe. Các học sinh bày tỏ quyết tâm thực hiện nghiêm túc các quy định về ATGT, lan tỏa tinh thần “An toàn cho mình – Văn minh cho mọi người”.

Hoạt động ý nghĩa này là một trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức tự giác và trách nhiệm của học sinh Trường THCS Ngọc Lập trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và văn minh.

Vĩnh Hà