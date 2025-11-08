Ngành Giáo dục Phú Thọ hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS

Hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS, ngày 6/11, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 2068/ SGD&ĐT-HSSV đề nghị Phòng Văn hóa – Xã hội các xã, phường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; các đơn vị, nhà trường trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống HIV/AIDS.

Học sinh Trường THCS Sông Thao, xã Cẩm Khê được tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS

Theo đó, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch cụ thể, lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với điều kiện thực tế bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác truyền thông bằng hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên về phòng, chống HIV/AIDS; giáo dục pháp luật phòng, chống HIV/AIDS bằng các hình thức đa dạng. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tuyên truyền về nguy cơ, tác hại, cách phòng tránh và các biện pháp điều trị HIV/AIDS hiện nay. Tăng cường công tác phối hợp gia đình – nhà trường – xã hội và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, giáo dục phòng, chống HIV/AIDS cho học sinh, sinh viên.

Các hoạt động truyền thông hướng tới chấm dứt dịch bệnh HIV/AIDS, không còn kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm bệnh.

Hiền Mai