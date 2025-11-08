Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

Ngày 6/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Công văn số 2066/ SGDĐT-HSSV hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Giáo viên Trường Tiểu học Supe, xã Lâm Thao hướng dẫn học sinh tô mũ bảo hiểm.

Theo đó, mục tiêu đặt ra là 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn trường học an toàn theo quy định của Bộ GD&ĐT; toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh được tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực học đường,các quy tắc an toàn khác.

Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường thường xuyên rà soát cơ sở vật chất, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chú trọng công tác y tế học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh rủi ro cho học sinh. Các trường phải tổ chức ít nhất hai chuyên đề thực hành kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trong năm học; duy trì các đội, nhóm học sinh hỗ trợ nhau trong học tập và sinh hoạt an toàn.

UBND các xã, phường được giao trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp với nhà trường trong công tác đảm bảo an toàn, xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn cho học sinh tại địa phương.

Việc xây dựng trường học an toàn là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và sự phát triển toàn diện của học sinh, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, hạnh phúc.

Hiền Mai