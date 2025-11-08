Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

Ngày 6/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Công văn số 2066/ SGDĐT-HSSV hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

Giáo viên Trường Tiểu học Supe, xã Lâm Thao hướng dẫn học sinh tô mũ bảo hiểm.

Theo đó, mục tiêu đặt ra là 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn trường học an toàn theo quy định của Bộ GD&ĐT; toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh được tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực học đường,các quy tắc an toàn khác.

Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường thường xuyên rà soát cơ sở vật chất, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chú trọng công tác y tế học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh rủi ro cho học sinh. Các trường phải tổ chức ít nhất hai chuyên đề thực hành kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trong năm học; duy trì các đội, nhóm học sinh hỗ trợ nhau trong học tập và sinh hoạt an toàn.

UBND các xã, phường được giao trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp với nhà trường trong công tác đảm bảo an toàn, xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn cho học sinh tại địa phương.

Việc xây dựng trường học an toàn là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và sự phát triển toàn diện của học sinh, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, hạnh phúc.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng xây dựng trường học an toàn Phòng chống Thương tích Tai nạn giáo dục UBND Vệ sinh an toàn thực phẩm Học sinh tỉnh Phú Thọ Bạo lực học đường
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thi đua “Dạy tốt - Học tốt”

Thi đua “Dạy tốt - Học tốt”
2025-11-06 07:20:00

baophutho.vn Trường THCS Giấy Phong Châu được thành lập năm 1990. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển đã khẳng định được bề dày truyền thống và thành...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long