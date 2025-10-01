Tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu. Đây là thời điểm nhu cầu tiêu dùng các loại thực phẩm bánh kẹo, nước giải khát, đặc biệt là bánh trung thu,... tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Vì thế, các ngành chức năng trong tỉnh đã và đang tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ sở sản xuất bánh trung thu ở phường Âu Cơ đảm bảo điều kiện về ATTP

Dạo một vòng quanh các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hoá, chợ truyền thống trên địa bàn phường Việt Trì, phường Hoà Bình, xã Sông Lô..., chúng tôi nhận thấy thị trường hàng hóa những ngày cận kề Tết Trung thu sôi động, nhộn nhịp hơn ngày thường, đặc biệt là mặt hàng bánh kẹo, đồ uống, bánh trung thu và trái cây.

Nhiều người tiêu dùng đã ý thức lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng. Chị Nguyễn Thị Liên ở phường Hòa Bình chia sẻ: “Bánh trung thu là thức quà không thể thiếu trong mâm cỗ đêm rằm tháng 8. Vì thế, tôi thường tìm mua các loại bánh dẻo, bánh nướng của một số thương hiệu nổi tiếng như: Bibica, Hữu nghị, Kinh Đô... vì trên vỏ các hộp bánh ghi rõ tên công ty sản xuất, thành phần, hạn sử dụng”.

Bên cạnh ý thức của người dân thì sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) cũng góp phần quan trọng để mọi người dân được đón Tết trong niềm hân hoan, trọn vẹn.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Nhà máy bánh kẹo Hải Hà 1, phường Thanh Miếu

Nhằm tăng cường trách nhiệm và cam kết sự tham gia của các cấp, ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội đối với trẻ em nhân dịp Tết Trung thu, ngày 25/9/2025, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5348 về tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2025. Trong đó, có nội dung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh, ATTP, đặc biệt thực phẩm phục vụ Tết Trung thu...

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, ngay trong ngày 25/9, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATTP dịp Tết Trung thu năm 2025 trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý.

Theo đó, Sở thành lập 2 đoàn, thành phần gồm Sở Công Thương, Chi cục ATTP và Công an tỉnh. Bà Lê Thị Thu Hiền, Phó trưởng Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 cho biết: Trong thời gian từ 25/9 đến 6/10, các đoàn triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo ATVSTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành Công thương quản lý, tập trung ưu tiên kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Trung thu như: bánh trung thu, bánh, kẹo, nước giải khát.

Qua đó, kịp thời đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai theo quy định của pháp luật. Qua kiểm tra đột xuất một số cơ sở sản xuất bánh trung thu ở phường Thanh Miếu và Nhà máy bánh kẹo Hải Hà 1 (phường Thanh Miếu) thuộc Công ty CP bánh kẹo Hải Hà, về cơ bản các cơ sở, nhà máy đều chấp hành nghiêm túc các quy định về ATTP.

Trên địa bàn tỉnh, nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu, bánh kẹo đã tiếp cận với công nghệ làm bánh tiên tiến, công đoạn chế biến, sản xuất đều được sử dụng bằng máy móc công nghệ cao, bảo đảm ATVSTP, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đoàn kiểm tra về ATTP của Sở Công thương kiểm tra hồ sơ, giấy tờ liên quan về quy định đảm bảo ATTP của Nhà máy bánh kẹo Hải Hà 1

Là doanh nghiệp lớn trong ngành thực phẩm tiêu dùng, Công ty CP bánh kẹo Hải Hà (Haihaco) nhận thức đầy đủ về vấn đề bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp đã có nhiều chương trình cụ thể trong thực thi các chính sách của Nhà nước về ATTP, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hà, đại diện Nhà máy bánh kẹo Hải Hà 1 (phường Thanh Miếu) chia sẻ: “Nhà máy hiện có 7 dây chuyền sản xuất với công nghệ tiên tiến. Mỗi năm, nhà máy đưa ra thị trường khoảng 3.500 tấn bánh kẹo các loại. Chúng tôi cam kết không ngừng đổi mới công nghệ và đảm bảo chất lượng ATTP thông qua việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý ATTP nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng với dịch vụ tốt nhất và giá cả hợp lý”.

Cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, để tự bảo vệ mình, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ, nhận biết, lựa chọn và sử dụng các sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là các loại thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Kịp thời phát hiện, cung cấp cho cơ quan chức năng thông tin liên quan đến các cơ sở, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh ATTP; phát huy trách nhiệm trong tiêu dùng hàng hóa và vì sức khỏe cộng đồng của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, tổ chức, doanh nghiệp.

Hồng Nhung