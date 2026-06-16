Tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển động vật

Là một trong những tỉnh có địa bàn giáp ranh với nhiều tỉnh, thành nhất trong cả nước (7 tỉnh), có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi qua. việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua địa bàn diễn ra khá phức tạp. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển động vật, bảo đảm an toàn cho nền chăn nuôi đóng vai trò hết sức quan trọng.

Lực lượng thú y cơ sở xã Lai Đồng khử trùng xe vận chuyển động vật bị nhiễm bệnh.

Là một trong những xã có tuyến Quốc lộ 32 chạy qua, việc vận chuyển động vật từ các tỉnh thành khác qua địa bàn xã Lai Đồng diễn ra thường xuyên. Đầu tháng 6 vừa qua, thông qua nguồn tin của Nhân dân, lực lượng chức năng và UBND xã Lai Đồng đã phát hiện một đối tượng vận chuyển 29 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh tai xanh đến địa bàn xã. Sau khi lập biên bản xử lý vi phạm, xã đã tổ chức tiêu hủy số lợn mắc bệnh trên, đồng thời tiến hành khử trùng tiêu độc, vệ sinh môi trường chăn nuôi cho một số hộ lân cận đề phòng vi rút mang mầm bệnh lây lan.

Năm 2025, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đã cấp trên 33 nghìn giấy chứng nhận kiểm dịch, trong đó có hơn 28 nghìn giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và gần 5 nghìn giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật cho gần 1,45 triệu con lợn; trên 67,2 triệu con gia cầm; hơn 3 triệu tấn thịt, hơn 65 triệu quả trứng và một số động vật, sản phẩm động vật khác. Chi cục cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng (Cục Quản lý thị trường, Công an,...) xử lý 28 trường hợp vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, vận chuyển, giết mổ trái quy định.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục đã phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý 4 vụ vi phạm về vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn vệ sinh thú y, động vật mắc bệnh; tiêu hủy hơn 30 con lợn mắc bệnh và gần 700kg nội tạng động vật không đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thú y.

Hiện nay, thời tiết đang diễn biến phức tạp, là điều kiện thuận lợi cho các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi có điều kiện phát sinh và lây lan. Bên cạnh đó, tình trạng vận chuyển động vật, sản phẩm từ động vật không có giấy tờ kiểm dịch cũng làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhân lực thú y cơ sở thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu đang là khó khăn chung của nhiều địa phương trong tỉnh. Theo đánh giá của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ hiện chịu áp lực lớn do địa bàn rộng, hoạt động vận chuyển động vật diễn ra liên tục cả ngoài giờ hành chính, trong khi lực lượng cán bộ còn thiếu.

Tiêu hủy động vật mắc bệnh vận chuyển qua địa bàn tỉnh bị phát hiện và xử lý.

Một nguyên nhân khác khiến việc kiểm dịch vận chuyển động vật gặp nhiều khó khăn là đội ngũ thú y cơ sở chưa được cấp chứng nhận hành nghề, ảnh hướng đến cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và kiểm soát việc vận chuyển động vật.

Ông Hoàng Mạnh Thông - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cho biết: Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục tham mưu tăng cường lực lượng thú y cơ sở; đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ, vận chuyển động vật không đúng quy định; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và các hộ kinh doanh về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm nhằm kiểm soát tốt hơn nguy cơ dịch bệnh và chất lượng thực phẩm cung ứng ra thị trường.

Trước yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, việc siết chặt công tác kiểm dịch, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn cần sự phối hợp của chính quyền địa phương, các hộ kinh doanh và người tiêu dùng. Chỉ khi hoạt động giết mổ, vận chuyển động vật được thực hiện đúng quy định, minh bạch và có kiểm soát, mới có thể bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ổn định thị trường và phát triển chăn nuôi bền vững.

Quân Lâm