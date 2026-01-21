Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tăng cường tuyên truyền an toàn điện, phòng cháy chữa cháy tại Cẩm Khê

Hiện Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê đang quản lý 72.672 khách hàng, trong đó có 64.178 khách hàng mua điện sinh hoạt và 8.362 khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt.

Trong năm 2025, Đội đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân những kiến thức về an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy, bao gồm: Nguyên nhân gây cháy; các biện pháp phòng cháy; quy trình xử lý khi xảy ra cháy, nổ; biện pháp phòng tránh tai nạn điện; cách thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ an toàn lưới điện.

Hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng như tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh; phát tờ rơi và đăng tải thông tin trên các kênh mạng xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn trong Nhân dân.

Tăng cường tuyên truyền an toàn điện, phòng cháy chữa cháy tại Cẩm Khê

Nhân viên Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê tuyên truyền cho người dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn.

Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê đã tổ chức huấn luyện và diễn tập PCCC&CNCH cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Đây là hoạt động thường niên, được duy trì định kỳ hằng năm, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác quản lý, vận hành hệ thống điện.

Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, do nhu cầu sử đụng điện tăng cao, Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên tuyền, tập trung vào các nội dung: Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng, trang trí đảm bảo an toàn; sử dụng điện hợp lý trong thời gian cao điểm tránh gây quá tải...

Thu Hà - Ngọc Luân


Thu Hà - Ngọc Luân

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cẩm Khê khách hàng Phòng cháy chữa cháy an toàn điện Quản lý vận hành Tết nguyên đán Nhân dân tuyên truyền trực tiếp Doanh nghiệp Mạng xã hội
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cầu nối sức mạnh đoàn kết

Cầu nối sức mạnh đoàn kết
2026-01-21 16:18:00

baophutho.vn Phát huy truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh ngày càng khẳng định vai trò “hạt nhân” quy tụ sức...

Sắc quê trong miền lắng đọng

Sắc quê trong miền lắng đọng
2026-01-21 11:14:00

baophutho.vn Trong những mảng màu trầm ấm, làng quê hiện ra không ồn ào, vội vã. Đó là con đường đất uốn mình qua bờ ruộng, mái nhà cũ nép dưới tán cây, là...

Cơ hội an cư cho người thu nhập thấp

Cơ hội an cư cho người thu nhập thấp
2026-01-21 08:12:00

baophutho.vn Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về việc đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 -...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long