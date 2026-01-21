Tăng cường tuyên truyền an toàn điện, phòng cháy chữa cháy tại Cẩm Khê

Hiện Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê đang quản lý 72.672 khách hàng, trong đó có 64.178 khách hàng mua điện sinh hoạt và 8.362 khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt.

Trong năm 2025, Đội đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân những kiến thức về an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy, bao gồm: Nguyên nhân gây cháy; các biện pháp phòng cháy; quy trình xử lý khi xảy ra cháy, nổ; biện pháp phòng tránh tai nạn điện; cách thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ an toàn lưới điện.

Hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng như tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh; phát tờ rơi và đăng tải thông tin trên các kênh mạng xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn trong Nhân dân.

Nhân viên Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê tuyên truyền cho người dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn.

Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê đã tổ chức huấn luyện và diễn tập PCCC&CNCH cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Đây là hoạt động thường niên, được duy trì định kỳ hằng năm, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác quản lý, vận hành hệ thống điện.

Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, do nhu cầu sử đụng điện tăng cao, Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên tuyền, tập trung vào các nội dung: Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng, trang trí đảm bảo an toàn; sử dụng điện hợp lý trong thời gian cao điểm tránh gây quá tải...

Thu Hà - Ngọc Luân