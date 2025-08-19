Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Bao La

{title}
Nhằm kịp thời động viên, khích lệ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trước khi bước vào năm học mới, ngày 18/8/2025, Công an xã Bao La phối hợp với Nhà trường, Công ty Horizon Việt Nam travel tổ chức chương trình “Trao yêu thương – Nâng bước em tới trường”, trao tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học khu vực xã Bao La.
Tại chương trình, 100 suất quà gồm ba lô, sách, vở và dụng cụ học tập đã được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của lực lượng Công an và các nhà hảo tâm, góp phần động viên kịp thời, chia sẻ sâu sắc với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, khuyến khích, động viên các em nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Công an xã Bao La tặng quà cho các e học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) của Công an xã Bao La. Hoạt động tặng quà lần này không chỉ thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội của lực lượng công an mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng Nhân dân.
Công an xã Bao La và nhà hảo tâm tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
Đinh Thắng
