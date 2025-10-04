Tặng quà Trung thu cho 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xã Quy Đức

{title}
Ngày 4/10, nhân dịp Tết Trung thu 2025, đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quy Đức. Cùng tham dự có lãnh đạo cơ quan Văn phòng Tỉnh, ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Y tế.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh và lãnh đạo xã Quy Đức tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Quy Đức là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh, với 98,23% là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã có 2.303 trẻ em, trong đó 1.165 trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Trong chương trình, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác và nhà tài trợ công ty TNHH Phú Mỹ Hưng trao 100 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 cặp bánh Trung thu cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với ý nghĩa chia sẻ, động viên tinh thần và vật chất để trẻ em vùng cao đón một mùa Trung thu ấm áp.
Nhân dịp này, 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đón nhận phần quà ý nghĩa từ chương trình.
Phát biểu tại chương trình tặng quà, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã Quy Đức đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện để thiếu niên, nhi đồng có một cái Tết trung thu trọn vẹn, đầm ấm, vui vẻ.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh trao quà cho các em nhỏ khuyết tật.
Đồng chí nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, dõi theo và dành thật nhiều tình cảm cho các cháu thiếu nhi, nhất là các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí đề nghị các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, nhà tài trợ sẽ quan tâm hơn nữa, tiếp tục chung tay, dành những điều kiện tốt hơn nữa có thể trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh có điều kiện sống và học tập tốt hơn.
Bùi Minh
