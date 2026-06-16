Tăng sức mạnh cho nhân lực cấp xã

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã không chỉ là nơi trực tiếp giải quyết công việc của người dân mà còn trở thành đầu mối thực hiện nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện. Phạm vi quản lý rộng hơn, khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu về chuyển đổi số, cải cách hành chính và phục vụ Nhân dân ngày càng cao... đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở đủ năng lực, bản lĩnh và chuyên môn. Vì thế, tăng cường sức mạnh cho nhân lực cấp xã được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm để bảo đảm bộ máy mới vận hành hiệu quả.

Việc tăng cường nguồn nhân lực đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ở cấp cơ sở. Điển hình là phường Phong Châu - địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Tăng cường lực lượng cho cơ sở

Để giải quyết bài toán này, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường nguồn nhân lực cho cơ sở. Đến tháng 5/2026, toàn tỉnh có 6.249 cán bộ, công chức làm việc tại các xã, phường; đồng thời thực hiện điều động, biệt phái 1.046 cán bộ, công chức, viên chức về cơ sở để hỗ trợ các địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong đó có 513 cán bộ, công chức, viên chức được điều động từ các sở, ngành về xã, tập trung vào các lĩnh vực đang có nhu cầu lớn như tài chính - kế hoạch, công nghệ thông tin, xây dựng, nông nghiệp, tài nguyên môi trường, tư pháp hay văn hóa - xã hội.

Không chỉ bổ sung nhân lực theo hướng cơ học, tỉnh còn chú trọng tăng cường đội ngũ có chuyên môn sâu cho những lĩnh vực đang đặt ra yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn chuyển đổi số và cải cách hành chính. Từ chủ trương đó, nhiều cán bộ, công chức cấp tỉnh đã chủ động nhận nhiệm vụ về cơ sở, mang theo kinh nghiệm thực tiễn để hỗ trợ địa phương tháo gỡ những khó khăn trong vận hành bộ máy mới.

Anh Trần Duy Văn, chuyên viên Phòng Quản lý Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là một trong những cán bộ được biệt phái về công tác tại UBND xã Mường Động. Trong thời gian làm việc tại cơ sở, anh trực tiếp hỗ trợ Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản; đồng thời tham gia tuyên truyền chuyển đổi số, cải cách hành chính, vận hành chính quyền hai cấp, hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu hệ thống thông tin cơ sở và triển khai các nền tảng số phục vụ công tác quản lý.

Chia sẻ về trải nghiệm công tác tại cơ sở, anh Văn cho biết việc trực tiếp làm việc tại xã giúp anh hiểu rõ hơn những khó khăn, vướng mắc của địa phương, từ đó phát huy kiến thức chuyên môn để hỗ trợ hiệu quả hơn cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Mặc dù thời gian biệt phái ban đầu chỉ kéo dài ba tháng, song anh đã chủ động đề xuất tiếp tục ở lại thêm sáu tháng để đồng hành cùng địa phương hoàn thành các nhiệm vụ đang triển khai.

Không riêng xã Mường Động, chủ trương điều động, biệt phái cán bộ về cơ sở đang phát huy hiệu quả tại nhiều địa phương trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Long - Chủ tịch UBND xã Mường Động đánh giá: Đây là giải pháp kịp thời giúp địa phương tháo gỡ khó khăn trong điều hành và thực thi công vụ. Cán bộ được cử về cơ sở phát huy tốt chuyên môn, đồng thời trực tiếp hướng dẫn, kèm cặp, hỗ trợ đội ngũ cán bộ xã ở những lĩnh vực còn hạn chế.

Cùng với việc điều động, biệt phái cán bộ, tỉnh cũng đang triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy cấp xã theo hướng tăng cường năng lực quản trị. Theo đó, 74 xã, phường được bố trí thêm một Phó Chủ tịch UBND nhằm giảm tải áp lực điều hành, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, quản lý ở những địa bàn có quy mô dân số lớn hoặc có tính chất đặc thù. Bên cạnh đó, tỉnh đã tiếp nhận 147 viên chức vào công chức cấp xã, góp phần bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm thực tiễn cho bộ máy cơ sở.

Những giải pháp đồng bộ từ điều động, biệt phái, tiếp nhận đến kiện toàn đội ngũ đang từng bước giúp cấp xã có thêm nguồn lực để thực hiện tốt vai trò là cấp chính quyền gần dân nhất, trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống. Đây cũng là nền tảng quan trọng để bộ máy chính quyền cơ sở vận hành thông suốt, hiệu quả trong giai đoạn mới.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Trong bối cảnh cấp xã trở thành cấp trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện, yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ, công chức không chỉ dừng ở chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải thành thạo công nghệ, thích ứng nhanh với chuyển đổi số và có kỹ năng phục vụ người dân ngày càng chuyên nghiệp.

Theo thống kê của Sở Nội vụ, sau sắp xếp, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh có chất lượng chuyên môn tương đối cao với 12 tiến sĩ, 1.429 thạc sĩ, 4.767 người có trình độ đại học; số cán bộ có trình độ cao đẳng trở xuống chỉ còn 41 người. Đây là nền tảng quan trọng để các địa phương nâng cao chất lượng quản trị, từng bước đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chỉ riêng trình độ chuyên môn là chưa đủ, bởi nhiều lĩnh vực như chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, quản lý dữ liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử... đang đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở phải liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng mới. Xác định rõ điều đó, tỉnh đã đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng gắn với yêu cầu thực tiễn. Nội dung đào tạo tập trung vào kiến thức quản lý nhà nước trong điều kiện không còn cấp trung gian; kỹ năng điều hành, xử lý công việc; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; kỹ năng giao tiếp và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hình thức đào tạo được đổi mới theo hướng linh hoạt, kết hợp giữa học tập trung, trực tuyến và bồi dưỡng thông qua thực tiễn công tác.

Chỉ tính riêng trong năm đầu triển khai mô hình mới, toàn tỉnh đã tổ chức 11 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 812 cán bộ, công chức tham gia. Trong đó, 148 công chức chuyên trách hoặc được giao nhiệm vụ công nghệ thông tin tại các xã, phường được tập huấn về an toàn, an ninh mạng nhằm nâng cao năng lực vận hành chính quyền số và bảo đảm an toàn dữ liệu trong môi trường số. Theo đồng chí Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, việc phân công, bố trí cán bộ sau sắp xếp cơ bản phù hợp với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và yêu cầu vị trí việc làm; phần lớn cán bộ được bố trí đúng chuyên ngành đào tạo, từng bước thích ứng với mô hình tổ chức mới. Dù vẫn còn những trường hợp phải kiêm nhiệm hoặc chuyển sang lĩnh vực công tác khác, song nhìn chung đội ngũ cán bộ cơ sở đang cho thấy sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm thích nghi trước yêu cầu đổi mới.

Từ việc tăng cường số lượng đến nâng cao chất lượng, từ bổ sung nhân lực đến bồi dưỡng năng lực số, những giải pháp đồng bộ đang từng bước tạo dựng đội ngũ cán bộ cấp xã đủ tâm, đủ tầm và đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là điều kiện để chính quyền cơ sở hoạt động hiệu quả hơn, mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Nguyễn Yến