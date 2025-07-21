{title}
Ngày 19/7 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 380 về việc tặng thưởng Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Em Nguyễn Lê Hiền Mai
Theo đó, quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025, gồm: Nguyễn Lê Hiền Mai - Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ (là 1 trong 9 thủ khoa toàn quốc, có tổng điểm 3 môn Toán, Vật lí, Hóa học đạt điểm tuyệt đối 30/30); Nguyễn Thị Quỳnh Liên - Học sinh Trường THPT Bình Sơn, là Thủ khoa khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) của tỉnh Phú Thọ, có điểm 3 môn đạt 29,5 điểm và em Nghiêm Mạnh Hiếu - Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, là Thủ khoa khối A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) của tỉnh Phú Thọ có điểm 3 môn đạt 29,0 điểm.
Em Nghiêm Mạnh Hiếu
Việc tặng Bằng khen cho 3 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là sự ghi nhận kịp thời, đầy ý nghĩa của tỉnh Phú Thọ đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ và kết quả nổi bật của các em. Qua đó tiếp thêm động lực để các em học sinh trong tỉnh tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, chinh phục những đỉnh cao tri thức, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.
