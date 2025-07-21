Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tặng thưởng Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Ngày 19/7 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 380 về việc tặng thưởng Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Tặng thưởng Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Em Nguyễn Lê Hiền Mai

Theo đó, quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025, gồm: Nguyễn Lê Hiền Mai - Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ (là 1 trong 9 thủ khoa toàn quốc, có tổng điểm 3 môn Toán, Vật lí, Hóa học đạt điểm tuyệt đối 30/30); Nguyễn Thị Quỳnh Liên - Học sinh Trường THPT Bình Sơn, là Thủ khoa khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) của tỉnh Phú Thọ, có điểm 3 môn đạt 29,5 điểm và em Nghiêm Mạnh Hiếu - Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, là Thủ khoa khối A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) của tỉnh Phú Thọ có điểm 3 môn đạt 29,0 điểm.

Tặng thưởng Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Em Nghiêm Mạnh Hiếu

Việc tặng Bằng khen cho 3 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là sự ghi nhận kịp thời, đầy ý nghĩa của tỉnh Phú Thọ đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ và kết quả nổi bật của các em. Qua đó tiếp thêm động lực để các em học sinh trong tỉnh tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, chinh phục những đỉnh cao tri thức, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Hạnh Thúy


Hạnh Thúy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tốt nghiệp THPT Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thành tích Xuất sắc tỉnh Phú Thọ năm 2025 Học sinh cá nhân Hành quyết Bình Sơn
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không để sinh viên bỏ học vì khó khăn tài chính

Không để sinh viên bỏ học vì khó khăn tài chính
2025-08-10 16:10:00

Nhằm giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên an tâm học tập, gần đây các trường đại học đã chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực như...

Bế mạc Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025

Bế mạc Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025
2025-08-08 13:02:00

Sau 3 ngày từ 6-8/8, Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là kỳ trại hè đặc biệt, gắn với dấu mốc kỷ niệm 20 năm thành lập và có quy mô,...

Sẵn sàng phương án phòng, chống bão số 3

Sẵn sàng phương án phòng, chống bão số 3
2025-07-21 14:33:00

baophutho.vn Ngày 20/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ ban hành văn bản số 157 về việc thực hiện Công điện số 2 ngày 19/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú...

Nữ sinh dân tộc Mường thủ khoa khối D1

Nữ sinh dân tộc Mường thủ khoa khối D1
2025-07-20 11:34:00

baophutho.vn Với tổng điểm thi 3 môn đạt 27,25 điểm (tiếng Anh 9,5; Toán 9; Ngữ văn 8,75), em Bùi Phương Linh, lớp 12 chuyên Anh, trường THPT Chuyên Hoàng...

Bí quyết học tập của thủ khoa Khối D01

Bí quyết học tập của thủ khoa Khối D01
2025-07-20 06:00:00

baophutho.vn Với tổng điểm 27,25 (Toán 9,5; Tiếng Anh 9,75; Ngữ Văn 8), em Vũ Trần Huy, học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc xuất sắc trở thành 1 trong 4...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long