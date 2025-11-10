“Tăng tốc” những tháng cuối năm cho mục tiêu tăng trưởng cao

Theo Báo cáo Triển vọng kinh tế Việt Nam quý IV/2025 của Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) ngày 10/11, để Việt Nam đạt tăng trưởng 8,3 - 8,5% năm 2025, GDP quý IV sẽ phải tăng từ 9,7 - 10,5%, con số thách thức trong bối cảnh hiện nay.

Khu đất ở phường Trấn Biên, nằm cạnh đường lớn, tiếp giáp sông Đồng Nai, sẽ được đưa ra đấu giá. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Tăng trưởng bứt phá giữa thách thức, tỷ giá vẫn chịu áp lực

Báo cáo của UOB nêu, kết quả tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đến nay vượt kỳ vọng, bất chấp các rủi ro từ chính sách thuế của Hoa Kỳ. Với mức tăng trưởng 7,85% trong 3 quý đầu năm, triển vọng cả năm vẫn tích cực.

Tuy nhiên theo UOB, do nền so sánh cao trong quý IV/2024, quý cuối năm được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng thương mại và thuế quan. Do đó, UOB giữ nguyên dự báo tăng trưởng quý IV/2025 ở mức 7,2%, đồng thời điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng năm nay của Việt Nam lên 7,7% từ mức 7,5% trước đó.

“Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng chính thức 8,3–8,5%, quý IV/2025 sẽ cần đạt mức tăng trưởng rất cao từ 9,7 - 10,5%”, Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB nhận định.

Với kết quả tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong 9 tháng năm nay và chưa có dấu hiệu giảm tốc, phía UOB cho rằng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hiện có ít dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong khi đó, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, với mức lạm phát tháng 9 đạt 3,38% so với cùng kỳ, tăng nhẹ so với mức 3,24% của tháng 8/2025.

Tính từ đầu năm, lạm phát trung bình đạt 3,3% (tổng thể) và 3,2% (lạm phát cơ bản), trong đó lạm phát cơ bản đã vượt mức của năm 2024 (2,9%) và năm 2023 (3%).

Mặc dù mối tương quan giữa tỷ giá USD/VND và chỉ số DXY (sức mạnh đồng USD) còn hạn chế, VND thường phản ứng chậm hơn so với các đồng tiền khác trong khu vực khi USD suy yếu. Đặc biệt, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến tiếp tục cắt giảm lãi suất, tỷ giá trong nước có thể ổn định hơn từ quý I/2026.

Theo dự báo, tỷ giá USD/VND sẽ ở mức 26.400 trong quý IV/2025, sau đó giảm dần xuống 26.300 (quý I/2026), 26.200 (quý II/2026) và 26.100 (quý III/2026).

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore).

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) chia sẻ: Triển vọng đến cuối năm 2025 vẫn tích cực nhờ vào kết quả hoạt động mạnh mẽ trong ba quý đầu năm, đặc biệt ở lĩnh vực xuất khẩu.

Việt Nam đang là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN với mức dự báo hơn 7%, vượt qua Indonesia (5%), Malaysia (4,6 - 5,3%), Singapore (3.52%) và Thái Lan (2 - 3%). Ngành sản xuất là yếu tố tạo sự khác biệt và là động lực chính, mang lại giá trị gia tăng cao hơn so với các ngành dựa vào tài nguyên như nông nghiệp hay khai khoáng, qua đó củng cố vị thế vững chắc của Việt Nam trong khu vực.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 diễn ra mới đây, các báo cáo của nhiều địa phương cho thấy sự nỗ lực đóng góp vào kết quả chung của Việt Nam, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách trên địa bàn đạt 583.000 tỷ đồng, bằng 113,5% dự toán và tăng 37% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 4 tỷ USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ; các lĩnh vực du lịch, dịch vụ tiếp tục sôi động; môi trường kinh doanh duy trì xu hướng cải thiện với gần 28.000 doanh nghiệp thành lập mới và tổng vốn đăng ký gần 350.000 tỷ đồng. Một điểm sáng đáng chú ý là tiến độ giải ngân đầu tư công. Lần đầu tiên, tỷ lệ giải ngân của Hà Nội vượt mức trung bình cao của cả nước, đạt 55,4%.

Trong 10 tháng năm 2025, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn đạt 162.000 tỷ đồng, vượt gần 10% so với dự toán Thủ tướng giao và tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố có 6.258 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 33,2%; tổng vốn đăng ký đạt 169.000 tỷ đồng, tăng 161% so với cùng kỳ.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, tổng vốn được giao gần 36.000 tỷ đồng với hơn 3.000 dự án. Đến nay, TP Hải Phòng đã giải ngân khoảng 74,6% kế hoạch Thủ tướng giao và đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 100% trong năm 2025...

Cẩn trọng về tác động của thuế quan Hoa Kỳ

Đề cập về chính sách thuế mới của Hoa Kỳ, các chuyên gia UOB cho rằng, còn nhiều rủi ro hiện hữu. Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về cách định nghĩa “trung chuyển” cũng như cơ chế áp thuế cho từng ngành. Đặc biệt, ngành nội thất (HS94), chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ, sẽ là lĩnh vực chịu ảnh hưởng rõ nhất khi các biện pháp thuế có hiệu lực đầy đủ.

Việt Nam hiện là nền kinh tế có độ mở lớn, khi xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ chiếm tới 83% GDP, chỉ sau Singapore trong ASEAN. Do đó, bất kỳ thay đổi nào từ chính sách thương mại Mỹ đều có thể tác động mạnh.

Vì vậy theo UOB, dù nền kinh tế Việt Nam vẫn giữ triển vọng tích cực, quý IV/2025 được dự báo sẽ đối mặt nhiều thách thức do nền so sánh cao của quý IV/2024 và các rào cản thương mại mới. Các tổ chức quốc tế hiện giữ nguyên dự báo tăng trưởng quý IV ở mức 7,2%, song nâng dự báo tăng trưởng cả năm 2025 lên 7,7% từ 7,5% trước đó.

Trong bối cảnh thế giới biến động khó lường vẫn là một ẩn số, có thể tác động đến các mục tiêu kinh tế xã hội. Vì vậy, việc xác định và tập trung vào các động lực tăng trưởng đột phá trong giai đoạn nước rút được xem là nhiệm vụ quan trọng.

Một trong những mục tiêu hàng đầu được Chính phủ đưa ra là phải dồn toàn lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch năm 2025. Đây được xem là “vốn mồi” quan trọng nhất để đưa tiền ra nền kinh tế, tạo công ăn việc làm và lan tỏa sang các lĩnh vực khác. Các dự án trọng điểm quốc gia, các công trình hạ tầng mang tính kết nối vùng miền sẽ được đặc biệt ưu tiên với tiến độ giải ngân được giám sát chặt chẽ theo từng tháng, từng tuần.

Song song với đầu tư, thị trường nội địa với hơn 100 triệu dân tiếp tục được xác định là bệ đỡ. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào phục vụ dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu hiệu quả. Việc giữ ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng làm giá cũng là một nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ người tiêu dùng và ổn định vĩ mô.

Bên cạnh các giải pháp ngắn hạn, Chính phủ cũng nhấn mạnh đến các giải pháp mang tính nền tảng và dài hơi. Trong đó, việc hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính gắn liền với chuyển đổi số được xem là “chìa khóa” để gỡ bỏ các rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, sau giai đoạn sắp xếp lại bộ máy hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc rà soát để khắc phục những chồng chéo, bất cập trong quy định, phân cấp, phân quyền là yêu cầu cấp bách để bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Phiên họp Chính phủ sáng 8/11. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, từ nay tới cuối năm, về hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp tiếp tục tham mưu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật; rà soát, xây dựng Báo cáo tổng thể về thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11.

Nỗ lực vượt khó, đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm tại Đồng Nai. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ Tài chính đang hoàn thiện Đề án về phát triển kinh tế Nhà nước; khẩn trương xây dựng, trình Bộ Chính trị Đề án phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong tháng 11/2025; nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và triển khai trực tuyến, rút ngắn thời gian gia nhập thị trường; nới lỏng rào cản về danh mục hạn chế đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 12/2025...

Nguồn baotintuc.vn