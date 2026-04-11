Tăng trưởng xanh - nền tảng phát triển bền vững

Tăng trưởng xanh là phương thức phát triển kinh tế bền vững, tập trung giảm phát thải các-bon, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm đạt mục tiêu kinh tế, đồng thời bảo tồn hệ sinh thái, được coi là nền tảng tất yếu để phát triển bền vững, giải quyết các thách thức suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu. Kiên định con đường phát triển không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, tỉnh Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững bằng việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế tuần hoàn, công nghiệp xanh, hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân, kiến tạo mô hình phát triển hiện đại, bền vững, giàu bản sắc.

Vẻ đẹp độc đáo của những đồi chè Long Cốc vừa mang lại nguồn sinh kế cho người dân địa phương, vừa đáp ứng nhu cầu khám phá, trải nghiệm du lịch xanh của du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh.

Kinh tế xanh - trụ cột chiến lược

Với tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận bài bản, Phú Thọ xác định rõ ba trụ cột tăng trưởng gồm: Kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Trong đó, kinh tế xanh giữ vai trò xuyên suốt, là nền tảng để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, thân thiện môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trên tinh thần đó, tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các ngành sản xuất thân thiện môi trường; đồng thời kiên quyết hạn chế những ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm cao. Đây là bước chuyển quan trọng từ “tăng trưởng theo chiều rộng” sang “tăng trưởng xanh”, chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững.

Công nghiệp xanh - động lực tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường. Năm 2025, khu vực công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của tỉnh, chiếm 55,4% cơ cấu kinh tế và đạt tốc độ tăng trưởng 15,4%. Đây là con số ấn tượng, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghiệp, đồng thời cho thấy hiệu quả của chính sách thu hút đầu tư có chọn lọc. Tỉnh đặt ra yêu cầu cụ thể đối với các khu công nghiệp: Dành ít nhất 10% diện tích cho cây xanh và mặt nước; khuyến khích áp dụng hệ thống tái sử dụng nước thải, sử dụng năng lượng mặt trời trên mái nhà xưởng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Kiên định mục tiêu phát triển xanh và nâng cao chất lượng sống, bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh tiếp tục xác định tăng trưởng xanh và nâng cao chất lượng sống của Nhân dân là trục xuyên suốt, là giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững. Cùng với đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP là nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả sử dụng nguồn lực và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, mục tiêu mà tỉnh hướng đến năm 2045 có hơn 80% khu công nghiệp chuyển đổi sang mô hình sinh thái - công nghệ cao cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc “xanh hóa” nền công nghiệp. Về lợi ích kinh tế và môi trường, tăng trưởng xanh giúp tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra các cơ hội thương mại mới và đảm bảo nguồn tài nguyên cho thế hệ tương lai.

Song song với phát triển công nghiệp, Phú Thọ chú trọng thúc đẩy nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ và tuần hoàn, tạo hướng đi bền vững cho khu vực nông thôn. Mục tiêu đến năm 2045 có khoảng 70% diện tích sản xuất nông nghiệp áp dụng mô hình tuần hoàn, các-bon thấp cho thấy định hướng rõ ràng của tỉnh trong việc xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là nền tảng để phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, văn minh.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng bảo vệ và phát triển rừng - “lá phổi xanh” của vùng. Đây là một trong những lợi thế nổi bật của tỉnh với tài nguyên rừng phong phú. Với tổng diện tích rừng gần 500.000ha, tỉnh đang sở hữu một “vành đai xanh” rộng lớn trải dài từ Tam Đảo, Thanh Sơn, Tân Sơn tới khu vực Mai Châu. Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái, rừng còn giúp điều hòa khí hậu, giữ nước, chống xói mòn và giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. Đây là “tấm lá chắn tự nhiên” vô cùng quý giá trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Nhận thức rõ điều đó, Phú Thọ duy trì ổn định diện tích trồng rừng hàng năm, đồng thời đẩy mạnh khoanh nuôi, phục hồi rừng tự nhiên nhằm tăng trữ lượng và chất lượng rừng. Mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên trên 55% không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn là nền tảng để phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Bên cạnh đó, rừng còn cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định cho ngành công nghiệp chế biến gỗ - một lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Không dừng lại ở mục tiêu kinh tế - môi trường, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng sống của người dân, coi đây là thước đo quan trọng của phát triển bền vững. Tỉnh đẩy mạnh các chương trình quản lý môi trường đô thị và nông thôn theo hướng bền vững. Phân loại rác tại nguồn, xử lý rác phát điện, tái chế chất thải được triển khai đồng bộ, từng bước hình thành chuỗi giá trị kinh tế tuần hoàn. Hệ thống quan trắc môi trường không khí, nước đang tiếp tục được đầu tư bài bản.

Giờ Trái đất năm 2026 (diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3/2026), Công ty Điện lực Phú Thọ đã tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng, tiết kiệm được 25.120 kWh điện toàn tỉnh. Với thông điệp “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh”, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, chạy bộ lan tỏa tại Công viên Văn Lang, hướng tới sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và đổi mới sáng tạo; tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên và đoàn viên tham gia. Các hoạt động này góp phần thực hiện mục tiêu tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng quốc gia.

Với sự đa dạng của hệ sinh thái, Vườn Quốc gia Xuân Sơn là điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm, tận hưởng không khí trong lành của vùng đất hoang sơ, yên bình, gần gũi với thiên nhiên.

Hướng tới cam kết mạnh mẽ vì tương lai

Phú Thọ đã xác lập mục tiêu chiến lược đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2045 - một bước đi thể hiện tầm nhìn dài hạn và trách nhiệm với môi trường. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đề ra hàng loạt chỉ tiêu cụ thể: Nâng tỷ lệ che phủ rừng lên trên 55%; năng lượng tái tạo chiếm ít nhất 70% tổng tiêu thụ năng lượng; hơn 80% khu công nghiệp chuyển đổi sang mô hình sinh thái - công nghệ cao; 60% phương tiện giao thông công cộng không phát thải; giảm khoảng 30% lượng rác thải nhựa ra môi trường vào năm 2030; trồng thêm 50 triệu cây xanh...

Một trong những điểm nhấn trong chiến lược phát triển xanh của Phú Thọ là thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo. Việc khuyến khích lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà xưởng, phát triển các nguồn năng lượng sạch không chỉ giúp giảm phát thải mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Cùng với đó, tỉnh định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng thân thiện môi trường, với mục tiêu 60% phương tiện không phát thải. Đây là bước đi quan trọng nhằm giảm ô nhiễm không khí - một vấn đề đang ngày càng trở nên cấp bách tại các đô thị.

Phú Thọ cũng chú trọng tăng cường quản lý tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên đất, nước và khoáng sản. Các hoạt động khai thác được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Trong lĩnh vực chất thải, tỉnh đặt mục tiêu giảm 30% rác thải nhựa vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, tái chế và tái sử dụng. Đây là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực lên môi trường và hướng tới nền kinh tế không rác thải.

Sáng tạo xanh - Tương lai xanh, góp phần phát huy vai trò của đổi mới sáng tạo trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trên địa bàn tỉnh, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất thân thiện, ứng dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và được nhân rộng; góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng xanh, giảm thiểu ô nhiễm, ứng phó biến đổi khí hậu. Sáng tạo xanh không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế gắn với bảo vệ hệ sinh thái lâu dài.

Với nền tảng được tạo dựng trong giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn chiến lược cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và nâng cao chất lượng sống bằng những hành động cụ thể, thực chất và hiệu quả; phát triển xanh, hài hòa giữa kinh tế, môi trường và xã hội, đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ngọc Lam