Tạo “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) được triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng tạo “lá chắn” vững chắc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu đáng kể tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do bệnh, nâng cao hiệu quả bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Để nâng cao chất lượng và tỷ lệ bao phủ tiêm chủng trên địa bàn, thực hiện hiệu quả công tác TCMR, tỉnh đã và đang tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Tiêm vắc xin là biện pháp hữu hiệu giúp cơ thể tạo miễn dịch chủ động, như một tấm “lá chắn” đặc hiệu chống lại các tác nhân gây bệnh. Nhờ được tiêm vắc xin, người dân không chỉ giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm mức độ nặng và biến chứng, mà còn tiết kiệm chi phí khám, chữa bệnh, góp phần giảm gánh nặng cho hệ thống y tế. Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ vắc xin đạt mức lý tưởng sẽ cung cấp giá trị bảo vệ cho cả cộng đồng, giúp bảo vệ cả những người yếu thế không đủ điều kiện về sức khỏe để tiêm vắc xin.

Trẻ uống vắc xin phòng bệnh bại liệt tại Trạm Y tế Phú Xuân, xã Xuân Lãng

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin đầy đủ đối với sức khỏe và sự phát triển của con, chị Nguyễn Thị Hạnh, thôn Lý Hải, xã Xuân Lãng luôn đưa con tới Trạm y tế để tiêm chủng theo đúng lịch hẹn của cán bộ y tế. Chị Hạnh cho biết: “Để đảm bảo việc tiêm chủng cho con đạt kết quả tốt nhất, tôi luôn nhớ đưa con đi tiêm đầy đủ, đúng lịch hẹn của bác sĩ. Ngoài các mũi trong chương trình TCMR được tiêm tại Trạm y tế, tôi còn cho con tiêm dịch vụ một số mũi vắc xin tăng cường như: Viêm não mô cầu, cúm, phế cầu... để đảm trẻ được bảo vệ tốt nhất trước những diễn biễn phức tạp của tình hình dịch bệnh”.

Tại các Trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh, kế hoạch triển khai Chương trình TCMR được xây dựng ngay từ đầu năm với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Đối với các buổi tiêm chủng hằng tháng, 100% các đơn vị đều xây dựng kế hoạch trên hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia. Từ cách thức lập kế hoạch trên phần mềm, hệ thống sẽ tự động liệt kê danh sách các đối tượng đến độ tuổi tiêm hoặc những đối tượng còn thiếu mũi tiêm, giúp trẻ được tiêm chủng đầy đủ, quản lý đúng thực tế.

Bác sĩ Trần Xuân Kết, Trạm Trưởng Trạm y tế Phú Xuân, xã Xuân Lãng cho biết: “Để thực hiện tốt chương trình TCMR trên địa bàn, Trạm y tế đã chủ động tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch, huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể trong công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ tiêm chủng không chỉ là quyền lợi, trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng và toàn xã hội. Trạm đã ứng dụng hiệu quả hệ thống quản lý tiêm chủng, giúp quản lý nhập, xuất vắc xin được chính xác hơn, thực hiện quản lý quá trình tiêm chủng và quản lý đối tượng tiêm chủng một cách xuyên suốt, đồng bộ. Hiện nay, lịch tiêm của Trạm là vào ngày 10 và 20 hằng tháng, thông báo nhắc hẹn tiêm chủng được gửi qua tin nhắn, tạo thuận lợi cho các bậc cha mẹ trong việc theo dõi quá trình tiêm chủng của trẻ. Trạm cũng thường xuyên rà soát để lọc các trường hợp bị lỡ các mũi tiêm thuộc chương trình TCMR và tiến hành tiêm bù, tiêm vét”.

Chương trình TCMR được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 1985 và ngày càng mở rộng về quy mô, số lượng vắc xin. Đến nay đã có 12 vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm phổ biến, nguy hiểm cho trẻ em được đưa vào chương trình TCMR như: Viêm gan B, bạch hầu, lao, bại liệt, ho gà, uốn ván, sởi... Hiệu quả của chương trình đã góp phần tạo “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng động, nâng cao chất lượng dân số, được các tổ chức quốc tế đánh giá là một trong những chương trình y tế công cộng hiệu quả và thành công nhất ở Việt Nam.

Cán bộ y tế Trạm y tế Thanh Trù, phường Vĩnh Yên tiêm vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ.

Trước khi sáp nhập, công tác TCMR tại các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) đều đạt kết quả nổi bật: Bệnh bại liệt được thanh toán, uốn ván sơ sinh bị loại trừ, bệnh sởi và rubella được kiểm soát, tỷ lệ tiêm chủng các mũi vắc xin hằng năm luôn duy trì ở mức cao... Sau sáp nhập và thành lập tỉnh Phú Thọ mới, để giữ vững tỷ lệ tiêm chủng, phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp của các các cấp, ngành, địa phương trong triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ tiêm chủng; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về TCMR. Đồng thời, chỉ đạo ngành Y tế tiếp tục kiện toàn hệ thống kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng; kiện toàn Hội đồng đánh giá, tư vấn phản ứng sau tiêm chủng; duy trì và củng cố đội ngũ cán bộ chuyên trách thực hiện chương trình TCMR từ tỉnh đến, xã...

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành văn bản về việc tăng cường triển khai công tác TCMR trên phạm vi toàn quốc. Thực hiện chỉ đạo của Bộ, nhằm đảm bảo tỷ lệ và nâng cao chất lượng tiêm chủng các loại vắc xin trong chương trình TCMR, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đã giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch tiêm chủng thường xuyên và tiêm chủng trong trường học, bảo đảm phù hợp với tình hình mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Thời gian tới, ngành Y tế tập trung triển khai đồng bộ chương trình TCMR, đặc biệt chú trọng các loại vắc xin có nguy cơ không đạt tiến độ; rà soát, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bổ sung, bố trí kinh phí, nhân lực để triển khai hiệu quả công tác TCMR. Cùng với đó, khẩn trương rà soát tiền sử tiêm chủng, thực hiện tiêm bù, tiêm vét cho trẻ trong diện tiêm chủng, bảo đảm mọi trẻ em đều được tiêm đầy đủ, đúng lịch, đủ liều theo quy định của Bộ Y tế; tăng cường tập huấn cho cán bộ tiêm chủng, kiểm tra các cơ sở tiêm chủng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý, sử dụng vắc xin bảo đảm an toàn và hiệu quả; đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đủ liều để chủ động phòng bệnh.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân, Chương trình TCMR trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực. Mỗi mũi vắc xin được tiêm không chỉ bảo vệ một cá nhân mà còn góp phần bảo vệ cả cộng đồng, tạo nên “lá chắn” vững chắc, hướng tới mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thúy Hường