Tháo gỡ “nút thắt” KCN Bình Phú:

Tạo lực đẩy cho cực tăng trưởng công nghiệp phía Nam

Với vị trí chiến lược và định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ, Khu công nghiệp (KCN) Bình Phú (phường Kỳ Sơn) được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực phía Nam của tỉnh. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải tập trung tháo gỡ các “nút thắt” về giải phóng mặt bằng và thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tâm điểm phát triển công nghiệp xanh

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN Bình Phú có quy mô 214,29ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, do Công ty TNHH Bình Phú Invest (thuộc Tập đoàn Phú Mỹ) làm chủ đầu tư. Không chỉ là dự án hạ tầng đơn thuần, đây còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

KCN Bình Phú đang dần hoàn thiện cơ sở hạ tầng để sớm đi vào hoạt động, góp phần thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

KCN Bình Phú sở hữu lợi thế nổi bật về kết nối giao thông khi tiếp giáp quốc lộ 6, cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình và tỉnh lộ 446; cách trung tâm Hà Nội khoảng 55km, sân bay Nội Bài 75km và cảng Hải Phòng 160km. Với hơn 21ha dành cho cây xanh và mặt nước, khu công nghiệp hướng tới thu hút các ngành công nghệ cao, điện tử, chế biến thực phẩm và vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường.

Đến nay, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 183,23ha, đạt khoảng 85,5% diện tích. Chủ đầu tư đã san nền khoảng 25ha đất công nghiệp, hoàn thành nút giao tỉnh lộ 446 và đang tập trung thi công hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, dự kiến đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2026.

Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty TNHH Bình Phú Invest Đỗ Trọng Phú phát biểu tại chương trình làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư KCN Bình Phú.

Theo ông Đỗ Trọng Phú - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty TNHH Bình Phú Invest, doanh nghiệp đã chủ động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hạ tầng để sẵn sàng đón các nhà đầu tư thứ cấp. Tuy nhiên, giai đoạn “nước rút” vẫn còn những khó khăn cần sự vào cuộc quyết liệt hơn từ phía chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Hiện nay, khoảng 31,06ha còn lại chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng do một số vướng mắc như: người dân chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường, chênh lệch diện tích giữa thực tế và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cùng với khó khăn trong việc di dời mồ mả do thay đổi chính sách hỗ trợ.

Bên cạnh đó, một số thủ tục liên quan đến hoàn trả vốn ngân sách Nhà nước đã đầu tư trước đây (từ thời KCN Mông Hóa cũ) và phương án đấu nối điện 110kV vẫn đang trong quá trình chờ hướng dẫn từ các sở, ngành. Những vướng mắc này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án và làm gia tăng chi phí cơ hội cho cả doanh nghiệp và địa phương.

Để bảo đảm mục tiêu đưa toàn bộ KCN Bình Phú vào vận hành từ quý II/2028, chủ đầu tư đã kiến nghị các cấp, ngành tập trung giải quyết các nhóm vấn đề trọng tâm: hoàn thành bàn giao 9,72ha diện tích đã phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 10/6/2026; sớm phê duyệt, triển khai trạm biến áp 110kV với công suất 65 MVA; đồng thời hướng dẫn cụ thể thủ tục hoàn trả vốn ngân sách và phân bổ phí sử dụng hạ tầng đối với các đơn vị đã thuê đất trước đây.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo đột phá phát triển

Trước những khó khăn của dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đã trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ tại buổi làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan. Đồng chí khẳng định, việc khơi thông các dự án công nghiệp trọng điểm không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. “Đây là các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo không gian phát triển mới, thu hút lao động và tăng nguồn thu ngân sách. Việc tháo gỡ khó khăn cho dự án phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị”, đồng chí nhấn mạnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư để người dân sớm ổn định cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn cần chủ động rà soát, đề xuất phương án giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

Liên quan đến nội dung này, đồng chí Nguyễn Hữu Cường - Chủ tịch UBND phường Kỳ Sơn cho biết: Địa phương xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương phát triển dự án; đồng thời rà soát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm các tồn tại về đất đai, mồ mả, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, UBND phường Kỳ Sơn sẽ chủ động phối hợp, đề xuất giải pháp cụ thể, nhất là trong việc bàn giao diện tích đã có phương án bồi thường, góp phần bảo đảm tiến độ chung của dự án. Cùng với đó, địa phương cam kết đồng hành với nhà đầu tư trong quá trình triển khai, tạo môi trường thuận lợi để KCN Bình Phú sớm đi vào hoạt động hiệu quả.

Việc tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại KCN Bình Phú không chỉ giúp dự án tăng tốc về đích mà còn khẳng định rõ nét tinh thần “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”. Khi những “điểm nghẽn” được khơi thông, KCN Bình Phú sẽ trở thành cực tăng trưởng mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương trong thời gian tới.

Hồng Duyên