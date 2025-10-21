Tạo nguồn vốn, giúp người dân thoát nghèo

Những năm qua, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách mà nhiều hộ dân của xã Thanh Ba đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống đầy đủ hơn. Kết quả đó có một phần đóng góp không nhỏ của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Thanh Ba giúp các đối tượng tiếp cận với vốn chính sách, từ đó giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở dịa phương.

Theo chân cán bộ và lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Thanh Ba đi kiểm tra việc sử dụng vốn vay ở cơ sở mới thấy, từ cán bộ đến lãnh đạo Phòng luôn bám nắm địa bàn - nơi nào có đối tượng chính sách cần nguồn vốn thì nơi đó họ luôn sẵn sàng có mặt.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của mình có thay đổi gì không? Tôi hỏi anh Dương Anh Tuấn - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Thanh Ba, anh Tuấn hồ hởi chia sẻ: “Đến nay, mọi hoạt động của Phòng giao dịch vẫn triển khai bình thường, nguồn vốn vẫn đến tay đúng đối tượng. Hiện, Phòng vẫn duy trì 19 điểm giao dịch, nhưng giờ là 6 xã với 298 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), với dư nợ hơn 500 tỷ đồng...”.

Tổng dư nợ đến 30/9 đạt hơn 500 tỷ đồng, tăng gần 23 tỷ đồng so với đầu năm. Hiện Phòng giao dịch đang quản lý 17 chương trình cho vay, trong đó nhiều chương trình có dư nợ cao như cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường... Doanh số cho vay từ đầu năm đạt gần 95 tỷ đồng với hơn 1.500 hộ được vay vốn, doanh số thu nợ từ đầu năm đạt xấp xỉ 80 tỷ đồng.

Nhờ nguồn vốn, nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã có điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Bình quân mỗi năm, Phòng giao dịch giải ngân cho hàng trăm lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn.

Theo đó, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Thanh Ba đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội xã để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, từng bước vươn lên trong cuộc sống; góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Ba thăm, kiểm tra mô hình vay vốn phát triển sản xuất của gia đình chị Lê Thị Phương, hộ nghèo ở khu 2, Hanh Cù

Nhiều năm trước, gia đình chị Lê Thị Phương là hộ nghèo ở khu 2, Hanh Cù. Nhờ được sự giúp đỡ của hội, đoàn thể xã cùng TTK&VV xã, gia đình chị Phương đã tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Với số vốn 50 triệu đồng ban đầu, chị đầu tư chuồng trại chăn nuôi lợn kết hợp gà thả vườn.

Với sự học hỏi và qua từng năm tích lũy kinh nghiệm, mô hình chăn nuôi của gia đình chị Phương đã thu được hiệu quả. Sau khi thoát nghèo và trả hết nợ, gia đình chị Phương tiếp tục được tạo điều kiện vay 100 triệu đồng vốn thoát nghèo để mở rộng mô hình đầu tư chăn nuôi bò và trồng chè.

Chị Phương khẳng định: “Thời điểm khó khăn nhất, nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp gia đình tôi vượt qua vươn lên, từng bước có cuộc sống ổn định, đến nay gia đình tôi hiện có đàn gà trên 100 con, 1 mẫu chè, 7 sào lúa, 2 sào ngô, bò, lợn...”.

Hay như gia đình Lê Tất Thắng cũng ở khu 2, được vay vốn sản xuất kinh doanh 50 triệu đồng từ 2021 đến 2024 đã trả hết gốc và lãi. Khi có được vốn vay, anh Thắng đầu tư trồng và chăm sóc chè. Hiện gia đình anh có trên 3ha đồi cây nguyên liệu giấy, 1ha chè, thành phẩm là chè xanh. Mỗi năm gia đình anh thu hoạch được khoảng 8-9 tấn chè tươi, sau chế biến thu được khoảng gần 5,5 tạ chè khô. Đến nay gia đình anh Thắng đã vươn lên thoát nghèo, nhà cửa khang trang.

Tại Tổ vay vốn số 2, Hanh Cù hiện có 48 tổ viên đã thực hiện cho vay chương trình như: Hộ nghèo, thoát nghèo, cận nghèo, HSSV, nhà ở, nước sạch, giải quyết việc làm... Đến thời điểm này, dư nợ của Tổ vay vốn là 3,323 tỷ đồng, không có nợ quá hạn.

Bên cạnh đó, Tổ thực hiện việc chuyển đổi số mở tài khoản cho các tổ viên để thông qua đó, các hộ đi làm ăn xa không cần phải về tận nơi mà chỉ cần đến ngày giờ chuyển tiền qua tài khoản để trả lãi rất thuận tiện. Đồng thời, các tổ trưởng cũng không phải đến từng nhà mở sổ để dò từng hộ như trước đây, không phải mất thời gian, tạo thuận lợi cho người dân khi vay vốn.

Anh Lê Tất Thắng ở khu 2, Hanh Cù nhờ được vay vốn từ Ngân hàng CHXH đã đầu tư trồng và chăm sóc chè, mang lại hiệu quả cao

Đồng chí Dương Anh Tuấn - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Thanh Ba cho biết: Hiện nay, Phòng giao dịch tiếp tục triển khai thực hiện nhiều chương trình tín dụng như: Cho vay ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cho vay giải quyết việc làm, chương trình nước sạch, cho vay học sinh, sinh viên...

Cùng với đó, Phòng giao dịch luôn bám sát sự chỉ đạo của ngân hàng cấp trên và địa phương, tập trung huy động nguồn lực tài chính, kịp thời chuyển tải nguồn vốn tới đúng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, tăng cường rà soát đối tượng, tổng hợp nhu cầu vốn và thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng dư nợ.

Song song đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao, tăng cường chỉ đạo các tổ chức hội tập trung rà soát, nắm chắc các khoản nợ đến hạn, kiểm soát tốt phát sinh nợ quá hạn và quan tâm xử lý các trường hợp nợ quá hạn, nợ chây ỳ. Phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn đạt dưới 0,06%.

Đồng thời, Phòng giao dịch cũng tăng cường công tác kiểm tra đối với đơn vị ủy thác; Tổ tiết kiệm vay vốn và khách hàng. Đảm bảo hoạt động của các đơn vị an toàn tuyệt đối về con người, tài sản và không có tiêu cực trong hoạt động tín dụng chính sách.

Việc phối hợp giữa Ngân hàng CSXH với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã góp phần thực hiện tốt công tác bình xét dân chủ, công bằng cho các hộ vay vốn ưu đãi cũng như tạo thuận lợi trong việc triển khai việc cho vay vốn ưu đãi đối với người sử dụng lao động, trả lương ngừng việc, trả lương tái sản xuất hoặc chuyển đổi ngành nghề cho người lao động gặp khó khăn.

Với những kết quả đã đạt được, nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng CSXH xã Thanh Ba tiếp tục được triển khai trên địa bàn, góp phần tích cực vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cũng như thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đã đề ra.

Đinh Tú