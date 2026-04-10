Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Nội chính Đảng năm 2026

Ngày 10/4, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính Đảng năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quách Thế Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Xuân Trường trao đổi về chuyên đề “Những vấn đề mới về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở đảng bộ xã, phường hiện nay”.

Tham gia tập huấn có gần 500 đại biểu đến từ các Ban Xây dựng Đảng, đại diện lãnh đạo Thường trực Đảng ủy các xã, phường và cán bộ, chuyên viên làm công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu các nội dung chính 2 chuyên đề: Những vấn đề mới về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở đảng bộ xã, phường hiện nay; Tình hình vi phạm, tội phạm tham nhũng, kinh tế trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm; tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các nội dung chuyên đề; chủ động trao đổi, thảo luận, phản ánh những vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình để cùng làm rõ và tìm giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị.

Công tác nội chính Đảng là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, gắn với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cải cách tư pháp, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh bước vào đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, nhất là khi cả nước đang triển khai thực hiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với nhiều yêu cầu mới, cao hơn, toàn diện hơn, công tác nội chính đặt ra đòi hỏi cấp thiết về đổi mới tư duy, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang tạo ra những thay đổi lớn về tổ chức bộ máy, phương thức vận hành và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính Đảng, đặc biệt ở cấp xã trong điều kiện tổ chức bộ máy mới; đồng thời tạo diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm, thống nhất phương pháp, cách làm giữa các địa phương.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nội chính của cấp ủy, đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc cấp ủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đức Anh