Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ

Ngày 9/8, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCC,VC) cấp xã liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 3.221 điểm cầu xã, phường, đặc khu trong cả nước.

Đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, sau hơn một tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công việc đạt được lúc đầu là quan trọng, là nền tảng, nhưng điều cơ bản, cốt lõi nhất phải là vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp với mục tiêu hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, kiến tạo phát triển và phục vụ Nhân dân được tốt hơn.

Thời gian qua, chúng ta vừa chạy vừa xếp hàng rất nhanh, thần tốc, táo bạo, nhưng đến nay hàng lối đã cơ bản ngay ngắn, chỉnh tề, vận hành nhịp nhàng, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Sở Nội vụ các tỉnh cần nắm chắc diễn biến tình hình thực tế của việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh trong thẩm quyền.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo cấp trên nhằm tháo gỡ vướng mắc để vận hành bộ máy hành chính trơn chu nhất.

Lãnh đạo cấp xã phải làm việc khoa học, bài bản, chặt chẽ để xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể, đạt hiệu quả đạt được đảm bảo 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền; đảm bảo thực hiện 2 không: Không đùn đẩy, né tránh và không thoái thác trách nhiệm.

Các địa phương cần tập trung tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhân sự, đội ngũ công chức cấp xã; rà soát, đánh giá, phân loại cán bộ không đủ điều kiện để tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy.

Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn cụ thể trong việc điều tiết cán bộ từ nơi thừa đến nơi thiếu, tuyển dụng cán bộ công chức theo quy định.

Về hoạt động của trung tâm hành chính công cấp xã, nhiều nơi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính. Các xã cần đề xuất với cấp tỉnh để điều chỉnh, xem xét, đầu tư nhằm đáp ứng hạ tầng phần mềm, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực cho CBCC, phục vụ tốt nhất cho người dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cấp xã sau sáp nhập bước đầu nhìn chung còn khó khăn. Vì thế, các xã, phường vừa hoạt động, vừa hoàn thiện.

Vấn đề liên quan đến chính quyền kiến tạo phục vụ gần dân, cấp xã cần bao quát hết chức năng, quyền hạn của mình, cần đổi mới phương thức phục vụ người dân hướng đến sự hài lòng trên cơ sở vận dụng, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương mình.

Đồng chí Bộ trưởng Nội vụ mong muốn mỗi CB, CCVC cần nhận thức đầy đủ, toàn diện trách nhiệm của mình để làm việc tốt hơn, xứng đáng với sự kỳ vọng, niềm tin của người dân, vì sự phát triển của đất nước. Sắp tới, Bộ Nội vụ sẽ cử 34 cán bộ lãnh đạo cấp Vụ có năng lực về 34 tỉnh, thành phố để hỗ trợ tỉnh và cùng Bộ kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, trên 37.000 CBCC,VC dự tại các điểm cầu trong cả nước đã được truyền đạt 4 chuyên đề: Các nội dung cơ bản, cốt lõi của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban của HĐND cấp xã; nhiệm vụ, quyền hạn, kỹ năng điều hành, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã, trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã và công chức cấp xã.

Các nội dung về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã; tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã; định hướng xác định vị trí việc làm của công chức cấp xã.

Các nội dung về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền thuộc lĩnh vực Nội vụ; hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính tại cấp xã thuộc lĩnh vực Nội vụ. Tiếp nhận và trả lời các phản ánh, kiến nghị, đề xuất nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện.

Thông qua chương trình tập huấn nhằm giúp các CBCC,VC nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền nhất là ở cấp xã; cung cấp thêm những kỹ năng để CBCC vận hành bộ máy chính quyền địa phương hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Hồng Nhung