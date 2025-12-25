{title}
Ngày 25/12, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lớp tập huấn với chủ đề “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị tòa soạn hội tụ”. Tham gia lớp tập huấn có lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan, đơn vị báo chí trên địa bàn tỉnh.
Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật những xu hướng mới trong mô hình tòa soạn hội tụ hiện đại, đặc biệt là phương thức tổ chức sản xuất nội dung báo chí theo hướng đa nền tảng, đa loại hình, đáp ứng yêu cầu thông tin nhanh, chính xác và phù hợp với thói quen tiếp nhận của công chúng trong kỷ nguyên số. Bên cạnh đó, các nội dung về kỹ năng quản trị, điều hành tòa soạn, ứng dụng công nghệ trong quản lý và sản xuất nội dung cũng được trao đổi, chia sẻ một cách thiết thực.
Lớp tập huấn giải pháp nâng cao năng lực quản trị tòa soạn hội tụ
Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh có thêm cơ hội nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy quản trị, từng bước thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số báo chí, hướng tới xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay
Bích Ngọc, Lưu Trường
